برشلونة فوق الجميع .. بيكيه يرفض طلب جماهير "كامب نو" في مباراته الأخيرة

لقطة مميزة للنجم الكتالوني

التقطت عدسات وسائل الإعلام لقطة مميزة جمعت بين جيرارد بيكيه وجماهير ناديه برشلونة في المباراة الأخيرة له في ملعب "كامب نو".

وودع المدافع المخضرم جماهير فريقه في الانتصار الذي حققه الفريق الكتالوني مساء السبت على ألميريا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لحساب الليجا.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء مبكراً في الشوط الأول بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لتشتعل المدرجات بهتافات "بيكيه بيكيه" مطالبين بأن يسددها في مباراته الأخيرة.

ولكن قلب الدفاع رفض طلب الجمهور المتحمس وأشار إلى زميله روبرت ليفاندوفسكي بأنه سيسدد ركلة الجزاء، وهو ما حدث وقام البولندي بإضاعتها.

وأقام النادي الكتالوني احتفالية كبرى لنجمه الذي قرر الاعتزال قبل وبعد المباراة، وقام الجمهور برفع عديد اللافتات لتحية اللاعب، والهتاف له ليكون الرئيس المقبل للنادي.