فليك: وقعنا في الفخ.. وسنكون فريقًا مختلفًا أمام فالنسيا!

ماذا قال المدرب الألماني؟

أعرب هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن ثقته في ظهور الفريق بشكل مختلف خلال مواجهة فالنسيا، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة بثلاثية نظيفة أمام موناكو في كأس جوان جامبر، آخر مباريات الفريق الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "لم تكن مباراة جيدة، لقد فعلنا أشياء خاطئة، قمنا بها بشكل جيد في الجولة الأمريكية، في فالنسيا سنكون فريقًا مختلفًا".

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وأضاف: "اليوم افتقرنا السيطرة والثقة والسرعة والنجاح في التمرير، في الشوط الثاني لم نتمكن من تصحيح الأخطاء"، مشددًا على "أهمية التعلم من هذه النتيجة".

وتطرق فليك إلى الحديث عن داني أولمو، لاعب الوسط المنضم هذا الصيف من لايبزيج، مشيرًا إلى أنه "يسجل الأهداف ويصنع الفارق، ولاعب يحتاجه برشلونة".

وختم: "مسؤوليتنا هي الاعتناء باللاعبين الأصغر سنًا، في مثل هذا اليوم يمكننا تحليل ما قمنا به بشكل جيد وسيئ للعمل عليه في التدريبات".