معاناة ضد فريق درجة رابعة .. برشلونة يفوز بصعوبة في ظهور فليك الأول

بحضور لابورتا والطاقم الفني بالكامل

حقق برشلونة انتصاراً ودياً بهدف نظيف على نظيره أولوت في الظهور الأول للفريق بقيادة مدربه الجديد هانز فليك مساء الخميس.

ولعبت المباراة في المركز الرياضي لبرشلونة خلف أبواب مغلقة، وغاب عنها العديد من نجوم الفريق الكتالوني الذين لم يلتحقوا بعد بالمعسكر الإعدادي بسبب الانشغال بأمم أوروبا وكوبا أمريكا.

ولعب فليك بخطة 4-2-3-1، إذ اعتمد على إيناكي بينيا كحارس، ورباعي في الخلف في صورة خوليان أراوخو وأليخاندرو بالدي وإينيغو مارتينيز وسيرجيو دومينيجس، وفي الوسط أليكسيس ألميدو وأوريول روميو، وثلاثي خلف المهاجم نوح دارفيتش والأخوان توني وجيلي فيرنانديز، وفي الأمام فيتور روكي.

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وسجل البديل بابلو توري هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني بعد صمود من أولوت الذي يلعب بالدرجة الرابعة الإسبانية ويمثل مقاطعة كتالونيا، وظهر تأثير الغيابات على البلوجرانا بحسب وسائل الإعلام التي سنحت لها فرصة متابعة اللقاء مثل "سبورت" و"موندو".

وكان الرئيس جوان لابورتا حاضراً ومعه نائبه رافا يوستي، بالإضافة للمدير الرياضي ديكو ومساعده بويان كريكيتش لمشاهدة أحداث المباراة الأولى قبل توجه الفريق للولايات المتحدة لاستكمال التحضير لانطلاق الموسم.