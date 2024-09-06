ليس الجانب البدني فقط .. ظاهرة جديدة تؤكد قضاء فليك على "جحيم تشافي"!

رقم يعكس الفارق بين الثنائي

حالة فنية مميزة يتمتع بها فريق برشلونة هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانز فليك، بعد الفوز في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني، ويبدو أن أحد أهم الأسباب وراء ذلك، هو التزام اللاعبين وعدم تركيزهم المستمر مع الحكام!

في المقابلات التي أجراها لاعبو الفريق الكتالوني مثل رافينيا وبيدري وداني أولمو خلال فترة التوقف الدولي، كان القاسم المشترك هو تسليط الضوء على اهتمام فليك بالجوانب البدنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج ببداية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريرًا عن خاصية أخرى تميز بها الفريق مع فليك، وهو الحصول على عدد أقل من البطاقات الصفراء بعد 4 جولات على انطلاق الدوري الإسباني، مقارنة بالرقم الذي شهده الفريق تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

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وأشارت إلى أن الفريق حصل على 8 بطاقات صفراء حتى الآن، مقابل 12 في الموسم الماضي بنفس المرحلة، والمثير أن هذا الموسم لم يشهد حصول أي لاعب على بطاقة بسبب الاعتراض على الحكم حتى الآن.

وهو ما يعيد إلى الذاكرة الاحتجاجات المستمرة من تشافي ولاعبي برشلونة خلال الموسم الماضي، مما جعل الفريق يحصل على 14 بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكام والدخول في مناوشات معهم.

ويأتي ذلك بعدما كلف فليك الجناح البرازيلي رافينيا، بصفته نائبًا للكابتن أندريه تير شتيجن، بالتحدث مع الحكام ومناقشة القرارات المثيرة للجدل معهم، بدلًا من إقحام جميع اللاعبين في صراعات ستعود بنتيجة سلبية على الفريق.

جدير بالذكر أن تشافي نفسه اعتاد على الاحتجاج ضد الحكام خلال المباريات، وتم إيقافه مرتين الموسم الماضي بسبب نفس التصرفات التي وضعت الفريق في العديد من الأزمات داخل الملعب.