"وصفوه بالجنون" .. فليك يستعيد تقاليد جوارديولا الغريبة لفرض نظامه الجديد في برشلونة

فكرة لم تكن مألوفة

منذ وصوله إلى برشلونة، حرص المدرب الألماني هانز فليك على تغيير بعض العادات المفروضة في الماضي، وكان أبرزها كيفية الاستعداد للمباريات خاصة في ملعب مونتجويك.

روتين المباراة على ملعب برشلونة المؤقت لحين إنهاء التجديدات في كامب نو يظل كما هو دائمًا، على الرغم من بعض الاستثناءات مثلما حدث أمام لاس بالماس، عندما تدرب الفريق في ليلة المباراة، لأن المواجهة كانت ستقام في الساعة الثانية ظهرًا من اليوم التالي.

موقع "ريليفو" قال إن فليك استعاد بعض العادات القديمة التي فرضها المدرب الأسبق بيب جوارديولا في عصره، والتي كانت "رائدة" بتلك الفترة، عندما وصل إلى مقاعد بدلاء الفريق الأول في موسم 2008/2009، وذلك عن طريق إنهاء فكرة التدريب المسائي في الفنادق في الليلة السابقة لأي مباراة، وهو الأمر الذي كان مفروضًا من فرانك ريكارد وأغلب من سبقوه ومختلف فرق الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مصدر داخل النادي:"لقد وصفوا جوارديولا بالجنون لأنه قمع التجمعات الليلية في الفنادق، وانظر الآن، عمليًا لا يوجد فريق يتدرب في اليوم السابق للمباراة".

وفي سياق متصل أوضح "ريليفو" أنه مع بيب، تدرب برشلونة في كامب نو في الصباح، بعد ذلك كان يتناول الفريق الطعام في أحد الفنادق ثم توجه إلى الملعب لخوض اللقاء، وفي دوري الأبطال، كان يجتمع الفريق في الليلة السابقة بأحد الفنادق، وبعدها يتوجه الجميع إلى كامب نو لبعض التنشيط ثم العودة إلى المعسكر الأساسي.

وكان يحرص بيب كذلك على السفر في نفس اليوم من أجل خوض مبارياته في الدوري الإسباني خارج ملعب برشلونة، رغم أن ذلك كلفه بعض المتاعب، كان أبرزها أمام أوساسونا في 2010، حيث أقيمت المباراة في وقت متأخر بسبب مشاكل الضباب.

وفي الوقت الحالي يبدو أن طرق فليك التي يستخدمها مع الفريق حاليًا تبدو ناجحة إلى حد كبير، حيث يحرص على الموازنة بين التدريبات وحصول اللاعبين على الراحة المناسبة والوقت الكافي لتناول الطعام من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن في المباريات.