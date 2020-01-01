"برشلونة فشل في التعاقد مع خليفة لتشافي وإنييستا"

تصريحات منطقية إلى حد كبير..

اعتبر جيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني السابق لبرشلونة، أن النادي الكتالوني قد عجز عن إيجاد خليفة للثنائي الأسطوري تشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا حتى الآن.

وكان تشافي قد رحل إلى السد القطري في 2015، ثم رحل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني في 2018، وتعاقد برشلونة مع عدد كبير من اللاعبين منذ ذلك الحين لخلافتهم، والأغلبية لم تكن تجارب موفقة مثل فيليبي كوتينيو مثلًا.

تاتا الذي أشرف على تدريب برشلونة لمدة عام وحيد، يرى أن الحمض النووي لبرشلونة لم يتواجد في أي ممن خلفوا الثنائي، بينما أخذ في الإشادة بأرتورو فيدال.

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المدرب الحالي لمنتخب المكسيك في تصريحات إعلامية قال "لديّ نقطة ضعف أمام فيدال، لو كان بمقدوري التعاقد معه في فترتي ببرشلونة، لفعلت ذلك بدون تردد".

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كما أضاف "أسأل نفسي إذا ما كان بعد رحيل تشافي وإنييستا تواصل الحمض النووي لبرشلونة بنفس الشكل؟ أنا من أنصار الرأي أن النادي يحتاج إلى لاعبين من نوع آخر".

وأتم "اليوم أنا أرى فيدال هو قلب برشلونة، إنه يتطور بعد عامه الماضي السيئ، هذا العام كان أرتورو عظيمًا ويمكنه بدون شك أن يستمر في النادي".

يذكر أن فيدال قد ارتبط اسمه بمغادرة كامب نو منذ الشتاء الماضي بعد ما اعتبره الدولي التشيلي تراجعًا في دوره داخل كتيبة كيكي سيتيين ومن قبله إرنستو فالفيردي.