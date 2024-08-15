بسبب تجاهل ديكو .. دي يونج يثير الشك في برشلونة حول حدوث "السيناريو الأسوأ"

حالة من التوتر بسبب لاعب الوسط الهولندي

بعدما كان أحد أهم اللاعبين بالفرق، أصبح فرينكي دي يونج بمثابة الصداع داخل برشلونة، بسبب إصاباته المتكررة والغموض حول موعد عودته.

دي يونج تعرض لإصابة قوية بالتواء في الكاحل الأيمن يوم 21 أبريل الماضي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وهي المشكلة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 4 أشهر حتى الآن، وجعلته يغيب عن هولندا في يورو 2024.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن اللاعب عاد من الإجازة الصيفية وهو لا يزال يعاني من تورم في كاحله المُصاب، كما يصر على تجاهل أي محاولة من النادي لتنظيم وضعه التعاقدي، باعتباره اللاعب صاحب الأجر الأعلى بالفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد عودة دي يونج، رغم أن التشخيص الأولي له كان العودة ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وأوضحت أن النادي يشعر بالارتباك الشديد بسبب دي يونج، لأنه يسير بوتيرة مختلفة عن بقية زملائه، وكمثال واضح يشيرون إلى بيدري، لاعب الوسط الشاب الذي تعافى في وقت قياسي من التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى، حيث تعرض له في منتصف يوليو خلال مشاركته مع إسبانيا في يورو 2024 وأبعده عن ما تبقى من البطولة.

وبالنسبة للوضع الحالي، سيكون من الصعب على المدرب هانز فليك الدفع بدي يونج قبل العطلة الدولية في شهر سبتمبر، كما أن راتبه الذي يصل إلى 35 مليون يورو يضع الكثير من الأعباء المالية على برشلونة.

ومع تجاهل اللاعب أي محاولات أو مفاوضات من المدير الرياضي ديكو لتعديل عقده، ظهرت الشكوك حول رغبة الهولندي في البقاء حتى انتهاء عقده في 30 يونيو 2026 والرحيل بالمجان لأي فريق آخر، مما يمثل خسارة هائلة للنادي الكتالوني.

يذكر أن دي يونج ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة خلال هذا الصيف، والانتقال مرة إلى مانشستر يونايتد للعمل مع مدربه السابق إريك تين هاج.