برشلونة يفاضل بين نجم فالنسيا ونيمار

من يدعم هجوم البلوجرانا الموسم القادم؟

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة أدخل فيران توريس، مهاجم فالنسيا الشاب، في حساباته من أجل تدعيم خط هجومه في الصيف القادم.

وارتبط النادي الكتالوني بالمقام الأول بضم لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، أو لاعبه السابق نيمار من باريس سان جيرمان، ولكن العمليتان تواجهان مصاعب مادية، بحسب الإعلام.

وذكرت "موندو" أن النادي الكتالوني يتابع عن كثب تطورات الموقف فيما يخص تجديد عقد توريس مع فالنسيا، والذي يفترض أن ينتهي بحلول 2021، ويحاول نادي الخفافيش تأمينه مبكراً.

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الصحيفة أوضحت أن المهاجم اليافع رفض عرضين من ناديه للتمديد، وأنه رغم وجود شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو بعقده، ولكن برشلونة يعول على علاقته القوية مع وكيل اللاعب، واضطرار فالنسيا لبيعه حال استمر في الرفض.

برشلونة كان قريباً من ضم صاحب عشرين عاماً قبل موسمين، وكان على وشك دفع ثمانية ملايين يورو، ولكن اللاعب تراجع عن إتمام الصفقة وقرر تمديد عقده مع فالنسيا.

اللاعب لا يحظى فقط بإعجاب برشلونة، ولكن بمتابعة أيضاً من ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، وذلك بعد أن لفت الأنظار في أمم أوروبا للشباب الصيف الماضي، وقاد إسبانيا للقب القاري.

وشارك توريس في 31 مباراة مع الخفافيش بكل المسابقات الموسم الجاري، مسجلاً خمسة أهداف وصانعاً أربعة.