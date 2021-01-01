ميسي يُقيم حفل شواء للاعبي برشلونة في منزله

القائد يُريد تحفيز الفريق للمرحلة القادمة

دخل برشلونة مرحلة الحسم في الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد قبل 4 مباريات على النهاية الأولى منهم ستجمع الفريقين معًا يوم السبت القادم.

البارسا عزز فرصه في الفوز بلقب الليجا بانتصاره المثير على فالنسيا مساء أمس 3-2، وقد أدى اللاعبون صباح اليوم تدريبات استرجاعية وبعدها توجهوا إلى منزل القائد ليونيل ميسي.

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صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن ميسي دعا الجميع إلى حفل شواء وسط الهواء الطلق للاحتفال بالفوز على فالنسيا والاستعداد ذهنيًا ونفسيًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الحاسمة في صراع الليجا.

وقد حضر اللاعبون جميعًا بصحبة شركائهم، وقد أوضحت الصحف المتابعة أن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا طُبقت جيدًا خلال حفل الشواء الذي سادته أجواءً مرحة.

يُذكر أن برشلونة يتواجد ثالثًا حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق المواجهة المباشرة عن ريال مدريد الثاني ونقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.