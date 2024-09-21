هل يغيبان؟.. نجما برشلونة خارج المران الأخير لموقعة فياريال!

ساعات على حسم القرار..

غاب لاعبا برشلونة مارك كاسادو وبيدري عن تدريب الفريق اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فياريال مساء غدٍ الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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وشارك الثنائي في مواجهة موناكو يوم الخميس الماضي بدوري أبطال أوروبا، لكنهما اكتفيا بأداء تمارين في صالة الألعاب الرياضية اليوم.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه "لا يوجد ما يمنع بيدري وكاسادو عن المشاركة في مباراة فياريال، وإنما جاء قرار عدم مشاركتهما في المران، كإجراء احترازي.

ولفتت إلى أنه من المؤكد أن يتواجد الثنائي ضمن قائمة الفريق لمواجهة الغد، علمًا بأن المدرب هانز فليك سوف يعلن القائمة قبل السفر مباشرة غدًا الأحد.

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة (دون أي هزيمة حتى الآن).