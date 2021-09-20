برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وغرناطة وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة × غرناطة

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

بالدي - أراوخو - جارسيا - ديست

دي يونج - بوسكيتس - روبيرتو

كوتينهو - ديباي - ديمير

تشكيل غرناطة:

قرر المدرب مورينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيميانو

إسكوديرو - دوارتي - أبراهام - كيني

إيتكي - خيمينز - ميلا

ماتشيز - مولينا - بويرتاس

يرغب العملاق الكتالوني في تحقيق الفوز من أجل مواصلة اللحاق بريال مدريد، خاصًة وأن الفريق لعب مبارتين أقل وفي حال فوزه بهما سيتساوى مع الملكي في الرصيد ويتقاسم معه الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وغرناطة، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.