برشلونة وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 غرناطة

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البدلاء / آرون ايسكانديل / خوسي انتونيو مارتينيز / إسماعيل كويبسي / كارلوس نيفا / يانجيل هيريرا / أنطونيو بويرتاس / روبرتو سولدادو

غرناطة: يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من روي سيلفا / فيكتور دياز / دومينجوس دوراتي / جيرمان سانشيز / ديميتري فولكير / يان برايس / ماكسيم جونالونس / الفارو فادييلو / رامون عزيز / داروين ماشيس / كارلوس فيرنانديز

البدلاء / نيتو / كليمونت لينجليت / نيلسون سيميدو / جونيور فيربو / أرتور / ريكي بويج / كارليس بيريز

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي

تشكيل الفريقين

على الجانب الآخر يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويقدم مستوى رائع في الآونة الآخيرة والتي كانت آخرها في الدوري الإسباني عندما انتصر على مايوركا بهدف دون رد، ومن ثم استطاع أن يتخطى فريق تاموريسيتي في الجولة الثانية من كأس الملك بعدما انتصروا بهدف دون رد.

عانى الفريق الكتالوني في الأسبوع الأخير، حيث تعادل مع إسبنايول بنتيجة (2-2) ليعود من جديد الفارق الصفري بين البلاوجرانا وريال مدريد في عدد النقاط، تلتها هزيمة وخروج من كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، بعد أن انتصر الأتليتي على برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.