“برشلونة على أتم استعداد للحرب”.. غرف الملابس تتحدى باريس!

برشلونة يعلن حالة الطوارئ قبل مواجهة باريس المرتقبة...

كشفت تقارير صحفية عن الأجواء داخل غرفة خلع ملابس برشلونة، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء القادم، على ملعب مونتجويك، في إياب ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المعنويات مرتفعة داخل غرفة خلع ملابس برشلونة، خاصة بعد الفوز على قادش في المباراة الأخيرة بالدوري، والتركيز كله منصب حاليًا على عبور عقبة باريس، إلى نصف النهائي.

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وشدد التقرير على أن لاعبي برشلونة، يعتبرون الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، هو الحلم الذين سيعملون على تحقيقه هذا الموسم، وأن الفريق بدأ الاستعداد لمباراة الإياب، في نفس اللحظة التي انتهت فيها مباراة الذهاب.

وقال مصدر من داخل الفريق الكتالوني، لصحيفة "سبورت" عن استعداد الفريق للمباراة الهامة: "ستكون حربًا، ولكننا مستعدون لها".