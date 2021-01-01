برشلونة على أعتاب التخلص من "منبوذ" كومان

هل تتم الصفقة قريبًا..

تقدمت مفاوضات إدارة برشلونة مع نظيرتها الفرنسية في نيس بشأن التعاقد مع المدافع جان كلير توديبو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

توديبو معار من بداية الموسم إلى بنفيكا، غير أن النادي البرتغالي طلب قطع هذه الإعارة نظرًا للمردودات الفنية المتواضعة جدًا التي يُقدمها اللاعب.

وبحسب ما ورد في تقارير من الصحف الإسبانية، فإن المفاوضات في مرحلة متقدمة بين نيس وبرشلونة، على أن ينتقل في البداية معارًا مع خيار شراء هام جدًا للنادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة خيار الشراء في عقد الإعارة بين 10 إلى 12 مليون يورو، مبلغ يحتاجه برشلونة بشدة من أجل ترميم النادي اقتصاديًا في ظل الأزمة الراهنة.

في كل الأحوال ورغم تجربته الفاشلة مع بنفيكا وقبلها مع شالكه، يحظى المدافع الفرنسي باهتمام من بعض الأندية الإيطالية وكذلك وصل للبرسا عرض بالفعل للإعارة من سانت إتيان.

إدارة برشلونة تضع التخلص من توديبو كأولوية هذه الأيام، فمن جهة هو لا مكان له في كامب نو في ظل عدم اقتناع كومان مطلقًا به، ومن جهة أخرى على النادي إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية الراهنة.

الجدير بالذكر أن توديبو البالغ من العمر حاليًا 21 عامًا قد وصل إلى برشلونة من تولوز الفرنسي عام 2019 نظير مليون يورو، ثم تمت إعارته بعدها بستة أشهر إلى شالكه ومنه هذا الموسم إلى بنفيكا.