برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1×1 نابولي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

62' انطلاقة رائعة من أوباميانج وتسديدة قووووية ولكنها تعلو العارضة قليلًا

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل التعادل من ركلة جزاء سددها فيران توريس بنجاح

ركلة جزااااااااااااااااء لبرشلونة، بعد أن أثبتت مراجعة الفيديو، أن عرضية تراوري لمست يد خوان جيسوس

الحكم يراجع إحدى اللقطات في تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء لبرشلونة

55' عرررضية من أداما تراوري ولكن الكرة تصل في يد حارس نابولي ميريت

52' تسديدة قووووية من نيكولاس جونزاليس ولكن ميريت يمسك بالكرة

50' عرررررضية من أوسيمين ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين برشلونة ونابولي بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف

40' عررررضية رائعة من مينجويزا، رأسية من توووريس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

35' تمريرة من نيكولاس جونزاليس إلى فيران توريس الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

29' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نابولي يحرز الهدف الأول، إيلماس يراوغ بشكل رائع ويمرر إلى زيلنيسكي الذي يسددها على مرتين، الأولى يتصدى لها شتيجن والثانية لا تُصد ولا ترد في الشِباك

27' أوووووووووووووووه توريس يهدر فرصة لا تضيع، أوباميانج يسيطر على الكرة بشكل رائع ويمرر لتوريس المنفرد بالمرمى ولكن تسديدة فيران تعلو العارضة

21' أووووووووووه شتيجن ينقذ فرصة خطيرررررة لنابولي، تمريرة مذهلة من فابيان رويز تضع أوسيمين أمام المرمى، النيجيري يسدد ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية

17' تسديدة من أوباميانج من خارج منطقة الجزاء ولكن كرة الجابوني تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

16' عرررررضية من إنسيني ولكن جارسيا يشتت الكرة قبل أن تصل إلى أوسيمين

14' أووووووه خطيرررة من برشلونة، نيكولاس جونزاليس يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوووية ولكن ميريت يتصدى لها، وتخرج لركنية

11' سيطرة واستحواذ من نابولي، برشلونة يحاول الضغط واللعب على المرتدات

5' تسديدة قووووية من بيدري ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أوسكار مينجويزا

نيكولاس جونزاليس - فيرنكي دي يونج - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل نابولي:

يبدأ المدرب سباليتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

خوان خيسوس - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - جيوفاني دي لورينزو

أندريه أنجيسا - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - بيتور زيلينسكي - إليف إيلماس

فيكتور أوسيمين

في المقابل، يتواجد نابولي في ملحق خروج المغلوب بعد أن كان ثانيًا في مجموعته بالمسابقة ذاتها خلف سبارتاك موسكو بفارق الأهداف، ويرغب الفريق الإيطالي بالعودة بنتيجة إيجابية قبل المواجهة الآخرى بين الفريقين.

يتواجد فريق برشلونة في هذا الدور بعد أن حل ثالثًا في مجموعته بدوري الأبطال والتي ضمت بايرن، بنفيكا ودينامو كييف، ويسعى الفريق لتحقيق فوز مريح يساعده في مباراة الإياب على ملعب سان باولو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد نابولي في إطار مباريات ملحق خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.