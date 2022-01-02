برشلونة ضد مايوركا: مباشر لحظة بلحظة

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ريال مايوركا × برشلونة

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تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أوسكار مينجويزا- جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - رونالدو أراوخو

ريكي بوتش - فرينكي دي يونج - نيكولاس جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - إلياس أخوماش

تشكيل ريال مايوركا:

يبدأ المدرب لويس بلازا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

مانولو رينا

خوامي كوستا - مارتن فاليجنت - فرانكو روسو - باولو مافيو

رودريجو باتاليا - إدريسو محمد

لي كانج إن - داني رودريجيز - أنطونيو سانشيز

أنخيل رودريجيز

في المقابل، يحتل ريال مايوركا المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وسيحاول الفريق الانطلاق مجددًا بعد نهاية العطلة الشتوية، والتي ذهب لها الفريق بعد السقوط في الجولة الماضية أمام غرناطة برباعية.

يسعى برشلونة لاستغلال تعثر رايو فاييكانو أمام أتلتيكو مدريد من أجل الارتقاء أكثر في جدول الترتيب والصعود فوق المركز السابع الذي يحتله الفريق برصيد 28 نقطة، وفي حال الفوز سيصبح البلاوجرانا على بعد نقطة واحدة فقط من المركز الرابع.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب إيبيروستار.