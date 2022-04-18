برشلونة ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0×1 قادش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

بطاقة صفراء لديست بعد تدخل قوي على لاعب قادش

67' أووووووووه بابابابا! ليديسما يتألق! يتصدى لتسديدة قوووية من ديمبيلي تلتها تصويبة من فيران توريس

66' ركلة حرة لبرشلونة، ديمبيلي يسدد الكرة قووووية ولكن ليديسما يتصدى لها

تبديلين لقادش بدخول اليخو وفيدي

تبديل لبرشلونة بخروج ديباي ودخول أوباميانج

56' تسديدة قوووية من جارسيا ولكن ليديسما يمسك بالكرة

47' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيريز يسجل الهدف الأول لقادش، عررضية رائعة، رأسية من سوبرينو يتصدى لها شتيبجن، ترتد إلى سوبرينو، يسددها مرة أخرى، يتصدى شتيجن وتصل إلى بيريز الذي يركلها في المرمى الخالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

39' عرررضية من ألبا، ليديسيما يحاول الإمساك بها، ولكنها تسقط من يده والدفاع يشتت الكرة قبل أن تصل لإحدى لاعبي برشلونة

38' أووووووه خطيررررة لبرشلونة، ديمبيلي يتوغل ويراوغ بشكل رررائع ولكن لديسيما يتصدى لتسديدة الفرنسي

37' خررروج رائع من لديسيما يُخرج إحدى الكرات الخطيررة لبرشلونة

28' عرررضية من ديمبيلي، ولكن الدفاع يشتتها وتصل للحارس ليديسما

27' أووووووووووووووووووووه قادش يهدر فرصة هدف لا تضيع! مرتدة للضيوف، بيريرز يمرر إلى سوبرينو أمام المرمى ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

23' عررررضية من ديست ولكن دفاع قادش يشتت الكرة بصعوبة لضربة ركنية

21' ديمبيلي يراوغ بشكل رررائع ويسدد ولكن تسديدته ترتطم بالدفاع

17' مرتدة لبرشلونة، الكرة تصل إلى ديمبيلي الذي يسدد ولكن كرته عالية جدًا عن مرمى قادش

13' أووووه خطيرررة لقادش، بيريز يمرر الكرة بشكل ررائع ولكن شتيجن يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن ينقض عليها لاعب قادش

11' سيطرة واستحواذ من برشلونة ولكن دون أي فرص خطيرة في الدقاق السابقة

2' خطيررررة لبرشلونة، عررضية من ديمبيلي يتصدى لها ليديسما، الكرة تعود لعثمان ويمررها إلى فيران توريس الذي يسدد! ولكن حارس قادش يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - - سيرجينو ديست

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - ممفيس ديباي - عثمان ديمبيلي

تشكيل قادش:

يبدأ المدرب سيرجيو سوريانو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

جيريمياس ليديسما

ألفونسو أسبينو - رافائيل خاركي - لويس هيرنانديز - راؤول بارا

أليكس فيرنانديز - خوسيه ماري - ينس جونسون - سلفادور بونس

لوكاس بيريز - روبين سوبرينو

يسعى برشلونة للحفاظ على المركز الثاني والابتعاد أكثر عن إشبيلية خاصًة وأن كلاهما يملك 60 نقطة لاستغلال سقوط الفريق الأندلسي أمام ريال مدريد يوم أمس، بينما يطمح قادش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من مراكز الهبوط مع احتلاله للمركز الثامن عشر.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد قادش في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.