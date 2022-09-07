برشلونة ضد فيكتوريا بلزن: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

برشلونة 0×0 فيكتوريا بلزن
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تشكيل برشلونة:
التشكيل| 4-3-3
مارك تير شتيجن
جوردي ألبا - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك دي يونج
عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي
تشكيلتنا لمباراة الليلة #BarçaViktoria pic.twitter.com/OaWjprhp91— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 7, 2022
تشكيل فيكتوريا بلزن:
التشكيل| 4-2-3-1
Do zápasu s Barcelonou nastoupíme v této sestavě! ❤️💙 #fcvp #FCBPLZ #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/YjsT2EH3bd— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 7, 2022
برشلونة يدخل مواجهة فيكتوريا بلزن وهدفه الرئيسي حصد نقاط المباراة الكاملة، مستفيدًا من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها بانتصاراته الأخيرة في الدوري الإسباني.
الفوز على فيكتوريا بلزن سيمنح برشلونة أيضًا دفعة هامة في المجموعة الصعبة، والتي ينتظرها فيها عدة اختبارات قوية خلال الجولات المقبلة.
أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.
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