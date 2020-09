برشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 4 × 0 فياريال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة، شكرًا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

86' نيتو ينقذ الفرصة الوحيدة الخطيرة لفياريال من تسديدة للموهبة كوبو ولكنه تعامل معها بصورة مميزة وأبعدها.

83' أسينخيو يتألق مرة أخرى ويحرم ميسي من هدفه الثاني بعد تسديدة رائعة من الأرجنتيني.

77' نزول الوافدين الجديدين ترينكاو وميراليم بيانيتش وخروج جريزمان وبوسكيتس

71' فياريال يستحوذ حاليًا على الكرة بصورة أكبر من برشلونة ولكن من دون خطورة تذكر.

62' تسديدة رائعة من ليونيل ميسي ولكن أسينخيو يتألق مرة أخرى.

58' برشلونة يبدو أقرب إلى إحراز هدف خامس، تراجع كبير من فياريال والخطورة تزداد من تمريرات ميسي تحديدًا.

52' فياريال يحرز هدف تقليص الفارق ولكن الحكم يلغيه لوجود مهاجم الغواصات في موقف تسلل.

الآن ينطلق الشوط الثاني، فياريال يقوم بتبديلين لإنقاذ الموقف، هل يقلص الفارق أم يواصل البرسا سحقه لضيوفه؟

نهاية الشوط الأول برباعية نظيفة لبرشلونة، استراحة ونعود..

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! الرابع لبرشلونة، باو توريس يحرزه عن طريق الخطأ في مرماه بعد عرضية من ميسي كانت ذاهبة لبوسكيتس وبدلًا من أن يخرجها خارج الملعب وضعها في الشباك بالخطأ.

39' عرضية من سيرجي روبيرتو كان لها كوتينيو بالمرصاد وسددها على الطائر ولكن تألق كبير من الحارس أسينخيو وتصدي رائع للغاية حرم البرازيلي من أول أهدافه.

34' ميسي!!!! جووووووووووووووووووووووووووووووول! يحول ركلة الجزاء البرغوث إلى الشباك

33' أنسو فاتي يتحصل على ركلة جزاء لبرشلونة بعد مراوغة جاسبر داخل منطقة الجزاء ثم عرقلته.

26' جوردي ألبا يتسلم الكرة بدون ضغط في الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية لكن أسينخيو يتألق ويحرمه من الثالث.

25' ميسي يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة من فاتي له من الجبهة اليسرى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أنقذها قبل دخول الشباك.

23' استحواذ شبه مطلق من برشلونة وتراجع تام من فياريال، الخطورة لا تزال مفقودة بعض الشيء.

19' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول! الهدف الثاني من فاتي أيضًا.. كوتينيو تسلم الكرة بدون رقابة أو ضغط في منتصف الملعب واقتراب بها من منطقة الجزاء ثم مررها لفاتي في الجبهة اليُسرى لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

14' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! برشلونة يتقدم عبر فاتي، تمريرة من لونجليه إلى ألبا في الجبهة اليسرى ثم عرضية أرضية له داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في الشباك.

6' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة، تمريرة من ميسي لألبا ثم عرضية أرضية داخل منطقة الستة أمتار لولا تدخل باو توريس وإخراجها لركنية.

3' الفرصة الأولى لفياريال، عرضية وصلت إلى باكو ألكاسير الذي هيأ الكرة إلى تشيكوزوي ليمرر الأخير الكرة إلى مورينو بدلًا من تسديدها داخل منطقة الستة أمتار ويتدخل بيكيه وينقذ الموقف.

بداية المباراة الآن! كيف ستكون بداية كومان مع برشلونة؟ الآن سنعرف..

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

البدلاء: كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - عثمان ديمبيلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور فيربو - إنكاي بينا - ريكي بوتش - رونالد آراخو - مينجو - تيناس

#Culers! Here's YOUR starting XI for the first @LaLigaEN match of the 2020/21 season! pic.twitter.com/omT4VL31a8