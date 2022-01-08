برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

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غرناطة × برشلونة

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3' عرررررضية من ألبا ولكن الكرة تمر من أمام الجميع دون أن تجد من يسددها على المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

خوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - داني ألفيس

جافي- سيرجيو بوسكيتس- نيكولاس جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب لويس بلازا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

لويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا - راؤول تورينتي - فيكتور ميجيل - كيني

لويس ميلا - ماكسيم جونالونز - أنطونيو بويرتاس

لويس سواريز - خورخي مولينا - داروين ماتشيز

في المقابل، يحتل غرناطة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة مؤخرًا حيث أنه لم يتعرض للخسارة منذ نهاية فبراير الماضي.

يسعى برشلونة للبناء على الانتصار الهام الذي حققه الجولة الماضية ضد مايوركا وقفز به للمركز الخامس، بفارق نقطة عن الرابع أتلتيكو والثالث ريال بتيس، حيث يملك الفريق في رصيده 31 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد غرناطة في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب لوس كارمينيس.