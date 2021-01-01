برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في مباراة مؤجلة من الجولة 33 بالدوري الإسباني

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برشلونة × غرناطة

مباشر، لحظة بلحظة



تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

أومتيتي - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - موريبا - روبيرتو

ميسي - جريزمان



تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1



إسكانديل

دياز - سانشيز - بيريز

كويني - برايس - هيريرا - فولكيير

ماشيس - سواريز

سولدادو

يسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، في حين أن غرناطة يقدم موسمًا جيدًا ويتواجد في الترتيب الثامن برصيد 42 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة ضد غرناطة، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع في إطار مسابقة الدوري الإسباني.