برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
برشلونة × غرناطة
مباشر، لحظة بلحظة
تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 3-5-2
تير شتيجن
أومتيتي - بيكيه - مينجويزا
ألبا - بوسكيتس - دي يونج - موريبا - روبيرتو
ميسي - جريزمان
Barça XI#BarçaGranada— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2021
💪🔵🔴 pic.twitter.com/edIHvHz2BP
تشكيل غرناطة
يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 3-4-2-1
إسكانديل
دياز - سانشيز - بيريز
كويني - برايس - هيريرا - فولكيير
ماشيس - سواريز
سولدادو
1⃣1⃣ del #Granada 🆚 @FCBarcelona_es #BarçaGranada #EternaLucha pic.twitter.com/sPaT7GyG6L— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) April 29, 2021
يسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، في حين أن غرناطة يقدم موسمًا جيدًا ويتواجد في الترتيب الثامن برصيد 42 نقطة.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة ضد غرناطة، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع في إطار مسابقة الدوري الإسباني.