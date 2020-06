سيلتا فيجو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد بالايدوس

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

سيلتا فيجو 2 × 2 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هنا...

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا ...

96' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

95' دينيس سواريز تقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية حولها نوليتو لوسط المرمى، فوجدت الكرة يد الحارس الألماني.

95' يا ربااااااااااااااه، شتيجن يحافظ لبرشلونة على آماله في المباراة والدوري.

94' أين جريزمان؟ هذا السؤال لا يجد إجابة فمنذ نزوله لم يلمس الكرة.

93' برشلونة بدأ يلعب على الكرات الطولية وجميع عناصره في الأمام، وتراجع كلي لسيلتا فيجو.

91' كرة أمامية لسيلتا فيجو ينطلق لها آسباس ويحاول اللحاق بها، لكن شتيجن يخرج من مرماه ويبعد الكرة من على قدمه.

91' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

91' خطأ لبرشلونة من على يسار منطقة الجزاء ينفذه ميسي بعرضية تعبر من على رأس بيكيه إلى الجهة الأخرى.

89' آسباس يحتفل بخلع القميص فيمنحه الحكم البطاقة الصفراء.

GOAL! Iago Aspas levels it up in the 88th minute! 😵



2-2 pic.twitter.com/tbwtFfWXPV — Goal (@goal) June 27, 2020

88' آسباس نفذ الضربة الحرة بتسديدة يسارية أرضية عبرت من على يسار الجدار ثم سكنت الشباك من على يمين شتيجن الذي اكتفى بالمشاهدة.

88' التعااااااااااااااااااااااادل لسيلتا فيجو عن طريق آسباس.

87' خطأ لسيلتا فيجو من مكان خطير على يسار قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من بيكيه على رافينيا.

86' أرتور يدخل بدلاً من ريكي بويج.

85' مينا ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية لا تجد إلا يد شتيجن.

84' أرتور الذي قيل أنه على وشك الانتقال ليوفنتوس مقابل بيانيتش يستعد للدخول.

81' سانتي مينا يدخل بدلاً من جونزاليس.

81' جريزمان يدخل بدلاً من لويس سواريز وفيربو يدخل بدلاً من ألبا.

80' خطيييييييييرة لسيلتا فيجو بتوغل في يسار المنطقة عن طريق نوليتو الذي وصلت له الكرة بعد تمريرة رائعة بالكعب من آسباس فأرسل نوليتو تسديدة أرضية طار لها شتيجن ويبعد الكرة.

79' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى المرمى مباشرةً يبعدها بلانكو.

78' الحكم يشير للاعبين بالعودة واستئناف المباراة.

76' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

76' ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار وتعبر إلى ركنية من على يسار بلانكو.

75' خطأ لبرشلونة من مكان خطير على يمين منطقة الجزاء، بعد تدخل من براداريتش على ميسي.

73' موريو يدخل بدلاً من أراوخو

72' رافينيا يمر بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها فيدال.

70' اندفاع هجومي من قبل عناصر سيلتا فيجو بحثًا عن التعادل من جديد.

68' برايثوايت يدخل بدلاً من فاتي.

20’ Messi ➡️ Suarez

67’ Messi ➡️ Suarez



These two. Still at it. pic.twitter.com/DDMEgWBoPs — B/R Football (@brfootball) June 27, 2020

67' ميسي افتك كرة من دينيس سواريز ودخل بها يمين منطقة الجزاء، ثم مررها للويس سواريز الذي استلم الكرة بدوران وتسديدة يسارية عبرت للشباك من على يمين بلانكو.

67' الثااااااااااااني لبرشلونة عن طريق سواريز

66' فاتي ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء، فينطلق له أيدو ويبعد الكرة للركنية.

65' براداريتش يحاول التوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء من اليمين، لكنه يصطدم بفيدال الذي يفتك منه الكرة.

63' فاتي يدخل يسار منطقة الجزاء فينطلق له أيدو ويبعد الكرة.

61' ميسي ينفذ الضربة الحرة بعرضية يرتقي لها سواريز، لكن الكرةتمر من أمام الأوروجوياني إلى يد بلانكو.

61' أراوخو يمسك لويس سواريز ويمنع تقدمه في الجانب الأيمن، فيشير الحكم إلى خطأ عليه ويمنحه البطاقة الصفراء.

59' رافينيا يدخل بدلاً من يوكوسلو، ونوليتو يدخل بدلاً من سمولوف وبراداريتش يدخل بدلاً من مينديز.

58' حصار من برشلونة على سيلتا فيجو بحثًا عن التقدم من جديد.

56' فيدال يرسل عرضية من اليمين يبعدها أيدو.

56' فاتي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

55' دينيس ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم ويمرر كرة للداخل يعترضها راكيتيتش.

53' الحكم يصر على ضربة المرمى بعد مشورة VAR، ويشير لاستئناف المباراة.

52' عناصر برشلونة يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من ساينز على ميسي، لكن الحكم يرفض ثم يشير بالعودة لغرفة الفيديو.

52' ميسي يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع، فينطلق الأرجنتيني للكرة ويتابعها بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

50' ميسي مرر كرة خاطئة في وسط الميدان وصلت لمينديز الذي أرسل بينية ليوكوسلو الذي انطلق بالكرة في مرتدة سريعة حتى دخل يمين منطقة الجزاء من أمام بيكيه، فأرسل عرضية أرضية حولها سموليوف من على القائم الثاني لمرمى شتيجن.

50' جوووووووووووووووووول أول لسيلتا فيجو عن طريق سمولوف.

49' سيميدو يضم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج عالية جدًا وبعيدة إلى ضربة مرمى.

48' عرضية أرضية من سيميدو من اليمين يبعدها الدفاع لركنية من على يسار المرمى.

47' سمولوف يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها أومتيتي من أمام آسباس.

47' أصبح برشلونة على اليمين وسيلتا فيجو على اليسار.

46' بداية الشوط الثاني...

The goal was @LuisSuarez9's 12th of the season in @LaLigaEN (T-3rd) and moved him to within two goals of tying László Kubala for 3rd on Barça's all-time scoring list. pic.twitter.com/xwnW1s56Xl — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2020

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

47' ركنية لبرشلونة من اليمين ينفذها ميسي بعرضية مباغتة إلى المرمى مباشرةً يبعدها بلانكو

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' ألبا يرسل كرة عالية في اليسار لفاتي الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تخرج إلى التماس من الجهة الأخرى.

43' مرتدة سريييييعة لآسباس الذي دخل يمين منطقة الجزاء وحاول التخلص من بيكيه، لكنه فشل في ذلك فانطلق له فيدال وأبعد الكرة للركنية.

42' برشلونة يواصل قتل المباراة، وسيلتا فيجو في انتظار المرتدات.

41' شتيجن يخرج من منطقة الجزاء ويتبادل التمريرات مع الدفاع.

40' ميسي يتوغل بالكرة ثم يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن إلى ضربة مرمى.

38' برشلونة مستحوذ على الكرة وسيلتا فيجو متراجع.

36' ميسي يرسل كرة رائعة تضع فاتي في مواجهة المرمى وحيدًا، فيرسل تسديدة قوية تعبر إلى خارج الملعب.

34' تشديدة قوية من فيدال من أمام منطقة الجزاء، لكن تمر بسلام.

32' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

30' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين لشرب المياه والراحة.

29' تمريرات الكتلان متواصلة وسيلتا فيجو متراجع.

27' حصار يفرضه برشلونة في هذه الأثناء على سيلتا فيجو.

24' الكرة وصلت لآسباس في اليمين فأرسل تسديدة أرضية أبعدها شتيجن.

24' دينيس سواريز مرر كرة رائعة لسمولوف الذي انفرد بشتيجن، فأرسل الروسي الكرة ساقطة من فوقه للمرمى لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

24' القائم الأيسر لشتيجن يمنع هدفًا لسيلتا فيجو.

22' شتيجن مرر كرة خاطئة وصلت لسمولوف أمام منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية اعترضها بيكيه، لكن الكرة وصلت لمينديز الذي مررها إلى آسبابس في يمين المنطقة، فأرسل تسديدة أرضية أبعدها ألبا إلى الركنية.

22' الرد السريع كاد أن يحدث من سيلتا فيجو...

20' سواريز تحرك إلى يمين منطقة الجزاء وطلب الكرة، فأرسل ميسي عرضية ماكرة على رأس سواريز الوحيد تمامًا، فحول الكرة إلى المرمى بدوره وسط مشاهدة الدفاع.

20' جوووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق سواريز.

19' خطأ لبرشلونة من مكان خطير على حافة منطقة الجزاء قبيل يسار القوس، بعد تدخل من أراوخو على فيدال.

18' كرة أمامية طويلة في اليسار من ميسي تبحث عن ألبا، لكنها أطول من اللازم إلى ضربة مرمى.

17' عرضية رااااااائعة من ميسي من أمام منطقة الجزاء على اليسار لسيميدو المنطلق في يمين المنطقة خلف المدافعين، فقابل البرتغالي الكرة بعرضية أرضية شتتها الدفاع.

16' فاسكيز يرسل عرضية من اليمين يطير لها شتيجن ويمسك الكرة.

15' تمريرات بين لاعبي سيلتا فيجو، وضغط من برشلونة على حامل الكرة.

14' عرضية من راكيتيتش من اليسار يبعدها الدفاع.

14' عرضية من اليمين عن طريق سيميدو يبعدها الدفاع للركنية.

12' سواريز يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويفتكها.

10' خطييييييييرة من جديد من الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة صعد لها بلانكو وحاول إمساك الكرة، لكنه سقطت من يده وتحول لبرشلونة الذي أرسل عناصره بعض التمريرات أوصلت الكرة لبويج أمام المنطقة، فأرسل تسديدة عبرت بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' ميسي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يضم ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج الكرة إلى ركنية من على يسار المرمى.

8' فاتي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يغير وجهة اللعب إلى اليمين، لكن الكرة بعيدة على سواريز.

7' مرتدة سرييييعة لسيلتا فيجو بكرة أمامية لسمولوف الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة من أمام بيكيه اصطدمت بسيميدو وعبرت إلى ركنية من على يمين شتيجن.

6' ميسي نفذ ركنية من على يسار المرمى بعرضية إلى عمق المنطقة، حولها بيكيه برأسه للمرمى فارتطمت بالعارضة.

6' يا رباااااااااااه، العارضة تحرم برشلونة من الهدف الأول.

4' بويج يمرر كرة لألبا الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يمين المرمى.

3' فاتي يتوغل في اليسار ويصل منطقة الجزاء، فينقض عليه أيدو ويفتك الكرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وسيلتا فيجو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب أوسكار جارسيا بالتشكيل التالي

التشكيل | 3-5-2

روبين بلانكو

نيستور أراوخو - خورخي ساينز - جوزيف أيدو

ياكوبو جونزاليس - دينيس سواريز - أوكاي يوكوسلو - برايس مينديز - كيفين فاسكيز

فيدور سمولوف - ياجو آسباس

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

ريكي بويج - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هنا...

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا ...

الثيلتيكوس صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٣٣ نقطة، لعب الفريق آخر لقاءاته في الدوري أمام ريال سوسيداد وتمكن من الفوز بنتيجة 1-0.

أما برشلونة فهو صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 68 نقطة من حصيلة 31 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، حقق النادي الكتالوني الفوز في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، ورغم تساوي الكتلان في النقاط مع ريال مدريد إلا أن المواجهات المباشرة ترجح كفة الملكي.

كان آخر لقاء جمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة في الليجا قد نتهى بفوز الأخير بنتيجة 4-1، وكان في الدور الأول من الموسم الحالي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 32من الدوري الإسباني.