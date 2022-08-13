برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، على ملعب كامب نو....

برشلونة 0×0 رايو فاييكانو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - كريستينسن - رونالد أراخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيل رايو فاييكانو:

التشكيل| 4-2-3-1

ستول ديميتريفسكي

إيفان باليو - فلوريان لوجون - أليخاندرو كاتينا -فرانسيسكو جارسيا

باتي سيس - أوناي لوبيز

إسحاق بالازون - أوسكار تريجو - ألفارو جارسيا

سيرجيو كاميلو بيريز

أما رايو فاييكانو، فقد أنهى الموسم الماضي، في منتصف الجدول، وسيأمل في بداية الموسم الحالي بالخروج بنتيجة إيجابية من معقل برشلونة، تساعده في مشواره.

برشلونة نجح تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم الماضي، في تقديم أداءً مميزًا ونجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه للفريق، وتنتظر الجماهير ان تشاهد الفريق الكتالوني هذا الموسم مع الصفقات الجديدة، ليعود وينافس على البطولات من جديد، وستكون البداية أمام رايو فاييكانو.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.