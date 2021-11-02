برشلونة ضد دينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة
دينامو كييف × برشلونة
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
انطلاق المباراة
تشكيل برشلونة:
قرر المدرب بارخوان الاعتماد على التشكيل الآتي:
التشكيل| 4-3-3
تيرشتيجن
ألبا - جارسيا - لونجليه - مينجويزا
دي يونج - بوسكيتس - نيكولاس
فاتي - ديباي - جافي
تشكيل دينامو كييف:
قرر المدرب لوتشيسكو اللعب بالتشكيل التالي:
التشكيل| 4-2-3-1
بوشتشان
كارافايف - زبارني - سيروتا - كيدزيورا
شابارينكو - سيدورتشوك
دو بينا - بويالسكي - تسيهانكوف
هارماش
لا مفر أمام برشلونة سوى الفوز وانتظار هدية متوقعة ربما من بايرن ميونخ، من أجل أن يتجاوز العملاق الكتالوني نظيره بنفيكا في الترتيب ويصبح في المركز الثاني، في المقابل فأن الفريق الأوكراني يملك فرصة أيضًا وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل جعل وضع المركز الثاني أكثر تعقيدًا في هذه المجموعة.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب أولمبيسكي.