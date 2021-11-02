دينامو كييف × برشلونة

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انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب بارخوان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - لونجليه - مينجويزا

دي يونج - بوسكيتس - نيكولاس

فاتي - ديباي - جافي

تشكيل دينامو كييف:

قرر المدرب لوتشيسكو اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

بوشتشان

كارافايف - زبارني - سيروتا - كيدزيورا

شابارينكو - سيدورتشوك

دو بينا - بويالسكي - تسيهانكوف

هارماش



Dynamo starting line-up for the match against Barcelona! #DynamoBarcelona (0:0) pic.twitter.com/DVfOf9gQYj — FC Dynamo English (@dynamokyiven) November 2, 2021

لا مفر أمام برشلونة سوى الفوز وانتظار هدية متوقعة ربما من بايرن ميونخ، من أجل أن يتجاوز العملاق الكتالوني نظيره بنفيكا في الترتيب ويصبح في المركز الثاني، في المقابل فأن الفريق الأوكراني يملك فرصة أيضًا وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل جعل وضع المركز الثاني أكثر تعقيدًا في هذه المجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب أولمبيسكي.