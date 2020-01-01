برشلونة ضد دينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

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برشلونة 0 × 0 دينامو كييف

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1' بداية المباراة...

تشكيل دينامو كييف:

يبدأ المدرب لوتشيسكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

روسلان نيشتشيريت

أرتيم شابانوف - دينيس بوبوف - إيليا زابارني - توماش كيدزيورا

أوليكساندر أندريفسكي - فولوديمير شيبيليف

جيرسون رودريجيز - فيتالي بويالسكي - فيكتور تسيجانكوف

فلاديسلاف سوبرياها

البدلاء: بنيامين فيربيتش - كارلوس دي بينا - بوجدان ليدنيف - كلايتون دا سيلفا - نازاري روسين - أوليكساندر سيروتا - دينيس إجناتينكو - فالينتين مورجان.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مارك أندريه تير شتيجن

جوري ألبا - فرينكي دي يونج - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

ميراليم بيانيتش - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - ليونيل ميسي - بيدري

أنطوان جريزمان

البدلاء: عثمان ديمبيلي - إنياكي بينيا - كارليس ألينيا - ريكي بوتش - نيتو - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو - مارتين برايثوايت - جونيور فيربو - ترينكاو.

جدول مباريات وترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021

يحتل دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع فيرينكفاروسي المجري ومتفوقًا فقط بفرق الأهداف.

قدم البارسا بداية قوية في أول مباراتين من البطولة ويحتل حتى الأن صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على فيرينكفاروسي المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على البيانكونيري الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهم على ستاد يوفنتوس.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد دينامو كييف المقامة على الكامب نو، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21.