برشلونة ضد جلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0×0 جلطة سراي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

90' عرررررضية خطيرررررة من ديمبيلي ولكن الكرة تمر من أمام الجميع

تبديل لبرشلونة بخروج تراوري ودخول لوك دي يونج

تبديل لجلطة سراي بدخول تشيكالداو وخروج فيجولي

77' هدف ملغي لجلطة سراي سجله جوميز بسبب وجود تسلل على اللاعب في بداية الهجمة

74' أووووووووووووووووووووه القائم يحرم برشلونة من الهدف الأول، تراوري يراوغ بشكل رائع وعرررضية، الكرة تصل إلى أوباميانج الذي يلعبها مقصية، يُكملها دي يونج بتسديدة ولكنها تصطدم بالقائم الأيمن

72' تسديدة قوووووية من ديمبيلي ولكن الكرة تمر فوق العارضة

71' تسديدة قووووية من تراوري ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن القائم

تيديلين لجلطة سراي بدخول كلينتش وجوميز وخروج مصطفى محمد وبابل

ريان بابل يسقط متألمًا للإصابة ويطالب بالتغيير

61' خطيرررررة لبرشلونة، عررررضية من تراوري يشتتها الدفاع وتصل إلى ألبا الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

تبديل لبرشلونة بخروج ديباي ودخول أوباميانج

60' تسديدة من ديباي ولكن الكرة عالية عن مرمى جلطة سراي

56' خطيررررررررررة لبرشلونة، ركنية تصل لبوسكيتس ويسددها قوية ولكن بينيا يتألق ويُخرج الكرة لركنية جديدة

55' خطيرررررة لبرشلونة، الدفاع يتألق ويتصدى لتسديدتين متتاليتين من ديمبيلي وتراوري

54' عرررضية من تراوري ولكن بينيا يمسك بالكرة

48' خطأ لبرشلونة من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة تراوري

بداية الشوط الثاني

ثلاثة تبديلات لبرشلونة قبل بداية الشوط الثاني بدخول بوسكيتس، ديمبيلي وبيكيه

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

41' تسديدة رااااااااائعة ومقوسة من ديباي ولكن بينيا يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

36' خطيررررررررررررة لجلطة سراي، أكتوركوجلو يراوغ بشكل رائع ويسدد! ولكن جارسيا يتدخل وتخرج الكرة لضربة ركنية

بطاقة صفراء لديباي بعد عرقلة ساشا بويي

33' عرررضية من تراوري ولكن بينيا يمسك بالكرة

بطاقة صفراء على لاعب جلطة سراي كوتلو

26' أوووووووووووووووووه ديباي يسدد الركلة الحرة المباشرة بشكل رااااائع ولكن بينيا يتألق ويتصدى لها

25' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء

20' هدوء نسق اللعب قليلا في الدقائق الماضية، دون أي خطورة على مرمى الفريقين

10' برشلونة يواصل لعب العرضيات من الجهتين اليمنى واليسرى وسط تألق لدفاع جلطة سراي بقيادة ماركاو

4' عرررررضية من ألبا ولكن الكرة تلمس فيران توريس وتمر بجوار العارضة.. ضربة مرمى لبرشلونة

1' ضغط قوي من برشلونة في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - سيرجينو ديست

نيكولاس جونزاليس - فيرنكي دي يونج - بيدري

فيران توريس - ممفيس ديباي - أداما تراوري

تشكيل جلطة سراي:

يبدأ المدرب دومينيك تورينت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إينياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - ساشا بويي

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

كيريم أكتوركوجلو - سفيان فيجولي - ريان بابل

مصطفى محمد

في المقابل، سيحاول بطل تركيا العودة من إسبانيا بنتيجة إيجابية على الرغم من أنه ليس الفريق المرشح للتأهل بسبب تألق البلاوجرانا مؤخرًا، ولكن جلطة سراي ليس لديه ما يبكي عليه، وسيقاتل على حظوظه.

نجح برشلونة في تخطي عقبة نابولي في مباريات الملحق بعد أن فاز برباعية على البارتينوبي على ملعب مارادونا، ويسعى العملاق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه في مباراة الليلة، تساعده على منحه أفضلية قبل لقاء العودة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد جلطة سراي في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.