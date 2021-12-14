برشلونة ضد بوكا جونيورز: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1 × 1 بوكا جونيورز

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نهاية المباراة بفوز بوكا جونيورز بكأس مارادونا بعد التغلب على برشلونة بركلات الترجيح (4/2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

الركلة الرابعة للبارسا.. أووووووه روسي يطيح بالكرة عالية فوق القائم!

الركلة الرابعة للبوكا.. موليناس يحرزها بنجاح بعد أن سددها بقوة على يمين نيتو

الركلة الثالثة للبارسا.. أوووووه بيريرا يضيع الكرة وروسي يتصدى لها

الركلة الثالثة للبوكا.. هدف! بافون يحرزها أن سدد الكرة مجددًا على يسار نيتو

الركلة الثانية للبارسا.. جوتجلا يسجلها، روسي يصد الكرة ولكنها سقطت من يديه وسكنت الشِباك

الركلة الثانية للبوكا.. كارلوس يحرزها بعد أن سدد الكرة بقووة على يسار نيتو

الركلة الأولى للبارسا.. ألفيس يسددها بقوة على يمين روسي

الركلة الأولى للبوكا.. روخو يسجلها بنجاح

لن يكون هناك وقت إضافي، المباراة ستتجه إلى ركلات الجزاء

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين برشلونة وبوكا جونيورز بهدف لكل فريق

84' عررررضية من فابرا ولكن دفاع برشلونة يشتت الكرة لضربة ركنية

76' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للبوكا، عرررضية من فابرا إلى زيبايوس الذي سدد الكرة بشكل رائع على يسار نيتو

74' ضربة حرة مباشرة للبوكا جونيورز، ولكن نيتو يتصدى للكرة على مرتين

71' عرررضية من الجهة اليسرى للبوكا ورأسية من جونزاليس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

69' تسديدة خطيرررة للاعب البوكا ولكنها بعيدة عن مرمى نيتو

67' تمريرة من ألفيس إلى جوتجلا الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

66' أووووووووه فرصة خطيرررررة للاعب أخوماش ولكن روسي يمسك بالكرة

60' تبديلين للبوكا الأول اضطراري بخروج أدفينكولا للإصابة، ودخول فاريلا وخروج ألميندرا

56' أوووووووووووه نيتو يتألق ويتصدى لانفراد صريح بعد خطأ قاتل من سانز

54' أووووه خطيرة لبرشلونة، مرور رائع من أخوماش وتسديدة قووووية ولكنها في الشباك الخارجية

52' أووووووه الثاني كان قريبًا لبرشلونة، عرررررضية من ديست، الكرة تتجاوز روسي ولكن الدفاع يشتت الكرة

50' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتجلا يحرز الهدف الأول لبرشلونة، عرررضية من ألفيس، الدفاع يشتت الكرة بشكل خاطئ، فيران يستلم الكرة ويسددها بكل قوة على يسار روسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين برشلونة وبوكا جونيورز بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' عرررضية من ألفيس ولكن فيران جوتجلا يلمس الكرة بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى للبوكا

42' داني ألفيس يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكن روسي يمسك بالكرة بسهولة

41' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة يوسف ديمير

36' أووووووه تسديدة قووووية من كوتينهو ولكنها عالية قليلًا عن المرمى

34' تمريرات قصيرة متبادلة رائعة بين ريكي بوتش وديست، الظهير الأمريكي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

28' أووووووووووه خطيررررة للبوكا، تمريرة من كاردونا إلى فيلا الذي انفرد بالمرمى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

24' بوكا جونيورز يحاول الاعتماد على الكرات العرضية من الجهة اليمنى، ولكن دفاع برشلونة يقظ حتى الآن

21' عررررضية من الجهة اليمنى لفريق بوكا جونيورز ولكن نيتو يمسك بالكرة

18' أوووه تسديدة قووية من ألفيش ولكن روسي يتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

17' دفاع برشلونة يلعب على مصيدة التسلل

15' مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، دون أي تسديدة على أي من مرمى الفريقين حتى الآن

8' تمريرة رائعة من داني ألفيش ولكن روسي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

6' أوووووه تمريرة رائعة إلى بوتش الذي تحرك بشكل رائع، استلم الكرة وسدد! ولكن الكرة في الشِباك الخارجية

4' خطأ على داني ألفيس بعد أن قام بعرقلة لاعب بوكا جونيورز

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

أليخاندرو بالدي - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

ريكي بوتش - ألفارو سانز - داني ألفيش

فيليبي كوتينهو - يوسف ديمير - فيران جوتجلا

تشكيل بوكا جونيورز:

التشكيل| 4-1-2-1-2

أوجستين روسي

فرانك فابرا - ماركوس روخو - كارلوس إيزكويدروز - لويس أدفينكولا

يورمان كامبوزانو

أوجستن ألميندرا - خوان راميريز

إيدوين كاردونا

لويس فاسكيز - سباستيان فيلا

كان دييجو قد انتقل أيضًا إلى برشلونة في عام 1982 ولكن اللاعب لم يستمر طويلًا مع العملاق الكتالوني حيث رحل بعد عامين مملوئين ببعض المشاكل بسبب الإصابات وختامًا بالشجار الشهير في نهائي كأس الملك ضد بلباو في حضور الملك خوان كارلوس.

انضم مارادونا لفريق بوكا جونيورز في عام 1981 لعب معهم في فترته الأولى لموسم واحد فقط وفاز بالدوري، قبل أن يرحل إلى إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم 1982، ومن ثم عاد للفريق مرة أخرى في ختام مسيرته في منذ عام 1995 وحتى اعتزاله للعبة بعدها بعامين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة كأس مارادونا والذي سيجمع بين أثنين من أندية الأسطورة الأرجنتينية الذي رحل عن عالمنا منذ عام تقريبًا وهما برشلونة وبوكا جونيورز.