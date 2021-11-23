برشلونة ضد بنفيكا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × بنفيكا

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7' أوووووووه محاولة من ديمير وتسديدة رائعة ولكن حارس بنفيكا يتألق ويخرج الكرة لضربة ركنية

4' محاولة أولى على المرمى في المباراة من جانب بنفيكا، تسديدة من يارمتشوك ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-4-3

تير شتيجن

رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

جوردي ألبا - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس

جافي - ممفيس ديباي - يوسف ديمير

تشكيل بنفيكا :

التشكيل| 3-4-2-1

أوديسياس فلاشوديموس

فيرتونحين - نيكولاس أوتاميندي - أندريه ألميدا

أليكس جريمالدو - جواو ماريو - جوليان فايجل - جلبيرتو

إيفيرتون - رافا سيلفا

رومان يارمتشوك

في المقابل سيتوجب على النسور البرتغالية الذي في جعبته 4 نقاط، محاولة تكرار الفوز على العملاق الكتالوني كما فعل في الذهاب، من أجل اقتناص المركز الثاني، وليبقي على حظوظه حتى الجولة الأخيرة.

يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد أن فاز في مباراتين ضد دينامو كييف وخسر أمام بنفيكا وبايرن ميونخ، ويحتاج للفوز في لقاء اليوم من أجل التأهل رسميًا لدور الستة عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة وبنفيكا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد كامب نو.