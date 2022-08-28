برشلونة ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، على ملعب كامب نو....

برشلونة 2×0 بلد الوليد

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45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' جوووووووووووووووووووووووووول بيدري يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، عثمان ديمبيلي يرسل عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى بيدري الذي سدد تسديدة قوية في الشباك.

36' محاولة عن طريق عثمان ديمبيلي، ولكن حارس بلد الوليد يتصدى لها.

34' لاعبو برشلونة يواصلون الضغط بحثًا عن هدف التعزيز.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

23' جووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفسكي، ينجح في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رافينيا، قابلها المهاجم البولندي بتسديدة قوية في الشباك.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول وسيطرة وضغط من لاعبي برشلونة.

11' أوووووووووووه أولى الفرص الخطرة في المباراة، من نصيب برشلونة عرضية من رافينيا إلى ليفاندوفسكي الذي ضرب الكرة برأسه ولكنها ترتطم في القائم الأيمن وتمر بسلام على الضيوف.

5' تسديدة قوية من ديمبيلي ولكن الدفاع يتدخل ويحولها إلى ركنية.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

أليكس بالدي - إريك جارسيا - جول كوندي - رونالد أراخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيل بلد الوليد:

التشكيل| 4-3-3

جوردي ماسيب

سيرخيو إيسكوديرو - خافيير سانشيز - خواكين فيرنانديز - لويس بيريز

كيكي بيريز - مونتشو - ألفارو أجوادو

أنور تهامي - سيرجي جوارديولا - إيفان سانشيز

تعادل برشلونة في المباراة الأولى بالدوري هذا الموسم مع رايو فاييكانو، وفاز في الجولة الثانية على ريال سوسييداد، ليجمع 4 نقاط حتى الآن.

أما بلد الوليد فقد تعادل في المباراة السابقة مع إشبيلية، وخسر الأولى من فياريال، ليصبح رصيده نقطة واحدة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.