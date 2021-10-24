برشلونة ضد ريال مدريد الكلاسيكو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد الريال وذلك في الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

برشلونة 0 × 1 ريال مدريد

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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

44' أوووووووه تمريرة رائعة من ديباي إلى أنسو فاتي الذي راوغ وسدد لكن ألابا أنقذها وحرم برشلونة من التعادل

39' هجمة لريال مدريد لعبها كاسيميرو عرضية إلى رودريجو الذي سددها قوية لكن تيرشتيجن يتصدى والحكم يحتسب لمسة يد على كاسي

38' مرتدة سريعة لريال مدريد وصلت إلى فينيسيوس الذي مرر إلى بنزيما ليلعبها عرضية نحو كروس لكن ألبا يتدخل ويحولها ركنية

35' أووووووه بيكيه كاد أن يسجل هدف التعادل بعد ركنية على رأس جيرارد لكن مرت بمحازاة القائم

31' جووووووووووووووووووول ألابا يضع ريال مدريد في المقدمة من مرتدة سريعة لعبها فيني طولية إلى رودريجو الذي مرر نحو النمساوي ليسدد الهدف الأول

25' أوووووووه أخطر كرة في المباراة، مرتدة سريعة لبرشلونة وصلت إلى ممفيس الذي مررها عرضية لمسها فاتي لديست لكن الأخير المنفرد بالمرمى يسدد في السماء

24' أوووووووووووووووه فيني يحصل على الكرة منفردًا ويراوغ تيرشتيجن لكن تطول ويعاود المراوغة ثم يتدخل ألبا ويحولها ركنية إلا أن راية الحكم مرفوعة تسلل

21' أوووووووووووه هجمة سريعة من برشلونة عن طريق فيني الذي راوغ مينجويزا وسقط في منطقة الجزاء يطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئًا

14' مرتدة سريعة من برشلونة وصلت إلى دي يونج الذي لعبها عرضية لكن طالت على ديست الذي حاول اللحاق بها فارتكب مخالفة

13' بداية الخطورة من ريال مدريد بعد تمريرة خلف الدفاع وصلت إلى فينيسيوس لكن جارسيا يقابله ويحول تمريرته إلى ركنية

11' ريال مدريد يشن هجماته الآن

8' ريال مدريد عاجز على الخروج من مناطقه

5' المباراة هادئة مع تحكم لبرشلونة في الكرة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - بيكيه - مينجويزا

دي يونج - بوسكيتس - جافي

فاتي - ممفيس ديباي - ديست

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي- ألابا - ميليتاو - لوكاس فاسكيز

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينيسيوس - بنزيما - رودريجو

أما كارلو أنشيلوتي فلم يحقق الفوز في كلاسيكو الدوري سوى مرة واحدة وكانت في "سانتياجو برنابيو" ولم يعرف طعم الانتصار في "كامب نو" من قبل.

وفاز ريال مدريد في آخر 3 كلاسيكو ضد برشلونة، كما لم ينجح رونالد كومان منذ توليه المهمة على فك شفرات النادي الملكي رغم فوزه من قبل عليه حينما كان مدربًا لفالنسيا.

المباراة تُشكل أهمية خاصة، فهو أول كلاسيكو لبرشلونة بعد رحيل ميسي والأول لريال مدريد منذ مغادرة سيرخيو راموس، كما أنّ البلوجرانا لم ينتصر أمام الملكي منذ موسم 2018-2019.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "كامب نو".