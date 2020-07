برشلونة ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 0 × 1 أوساسونا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

24' برشلونة يحاصر أوساسونا الذي يبقى خطيرًا بالمرتدات.

22' يا ربااااااااااااااه، ميسي نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار ثم ارتطمت بالعارضة.

22' خطأ لبرشلونة من مكان خطير على يمين قوس منطقة الجزاء، هل يتعادل ميسي؟

21' بيريز نفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة عبرت من الجميع ووصلت لنافاس الذي روض الكرة في يمين المنطقة ثم مهدها لمونكايولا الذي أرسل تسديدية عبرت إلى خارج الملعب من على يسار شتيجن.

20' أوساسونا مازال خطير، وإستوبينيان يتوغل في يسار المنطقة ويرسل عرضية أرضية يبعدها بيكيه بصعوبة لركنية.

17' الليجا على مهب الريح، بهذه النتيجة يفوز ريال مدريد باللقب حتى في حالة خسارته من فياريال.

Osasuna take the lead at the Camp Nou through ex-Barça man @josearnaiz35! 💥#BarçaOsasuna pic.twitter.com/uk4NweLVJm