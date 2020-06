برشلونة ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 0 أتلتيك بيلباو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

85' برايثوايت يدخل بدلاً من لويس سواريز.

83' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق بالينثياجا يبعدها شتيجن ببراعة.

81' برشلونة يتراجع إلى الدفاع وسيطرة لأتلتيك بيلباو ولكن من دون خطورة تذكر حتى الآن.

78' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف المباراة.

75' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين

74 سواريز يضم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة قوية تخرج إلى ركنية بعد الاصطدام بالدفاع.

71' عناصر برشلونة ضيقوا الخناق على بيلباو وبدأوا في تناقل الكرة في منطقة الجزاء، حتى وصلت لميسي الذي توغل ثم حاول المراوغة لكن الكرة اصطدمت بقدم ألفاريز، فانطلق لها راكيتيتش وانفرد بسيمون في يمين منطقة الجزاء وأرسل تسديدة قوية سكنت الشباك.

71' جوووووووووووووووووووووووول لبرشلونة عن طريق راكيتيتش.

69' فياليبري وفينسيدور يدخلان بدلاً من ويليامس وليكي.

68' محاولات برشلونة متواصلة وبيلباو صامد.

65'عرضية خطيييييرة لبرشلونة من اليمين يحولها فاتي برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

64' راكيتيتش وفاتي يدخلان بدلاً من بوسكيتس وفاتي.

62' خطأ لبرشلونة من أمام يسار منطقة الجزاء ينفذه ميسي بعرضية لفيدال المتقدم على القائم البعيد، لكن لكرة تعبر إلى ضربة مرمى.

60' متبقي نصف ساعة على نهاية المباراة التي تأخذ الطابع الودي في هذه الأثناء.

58' أوناي لوبيز وكوردوبا يخرجان ويدخل بدلاً منهما داني جارسيا ومونياين.

56' تبديل لبرشلونة بدخول بويج بدلاً من أرتور.

54' خطيييييييييييرة لبرشلونة بكرة من ميسي تضع جريزمان في مواجهة الحارس في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة يسارية يبعدها سيمون.

52' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، برشلونة يبحث عن الخطورة.

50' كرة أمامية لبيلباو تبحث عن ويليامس، لكن شتيجن أقرب.

48' بداية الشوط الثاني مشابهة لنهاية الشوط الأول، حيث أتلتيك بيلباو متراجع وبرشلونة مسيطر دون خطورة.

47' أصبح برشلونة على اليمين وأتلتيك بيلباو على اليسار.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

46' ميسي يحاول اختراق منطقة الجزاء من جديد، لكن يبدو الأمر مستحيلاً.

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' ميسي يحرك المياه الراكدة بتسديدة قوية لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

42' تدوير الكرة بين الكتلان متواصل في هذه الأثناء وبيلباو غالق جميع المنافذ.

40' يبدو أن بيلباو يريد الخروج من الشوط الأول متعادلاً .. تراجع تام الآن وانتشار من برشلونة.

39' تمريرات بين لاعبي برشلونة في محاولة لاختراق الدفاع الباسكي.

37' بعد البداية القوية للمباراة ، أصبح النسق بطئ في هذه الأثناء.

35' ليكي يمرر كرة من اليمين لأويهان الذي يستعجل في التمرير أمام منطقة الجزاء، فيبعد لونجليه الكرة قبل أن تصل لويليامس.

34' عرضية خطيييييييييييرة من اليمين عن طريق ميسي يطير لها سيمون ويمسك الكرة.

34' ميسي يخترق يمين منطقة جزاء بيلباو لكن ألفاريز يلمسها من أمامه ويشتتها بالينثياجا بعد ذلك.

32' الحكم يشير للاعبين بالدخول ويستأنف المباراة.

30' الحكم يمنح اللاعبين استراحة..

29' حتى الآن أتلتيك بيلباو أفضل من برشلونة، لا شيء إلا في التنظيم ووضوح الرؤية.

27' أرتور يرسل كرة من أمام منطقة الجزاء على اليسار إلى اليمين بحثًا عن سيميدو، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

26' برشلونة مستحوذ على الكرة أمام مناطق بيلباو الآن، لكن لا يوجد ربط جيد بين اللاعبين.

24' رد سريع لبرشلونة بتمريرة من ميسي لسواريز الذي يرسل عرضية ارضية من يسار منطقة الجزاء تعبر من بين قدمي سيمون، لكن الدفاع يشتت الكرة.

23' خطييييييييرة لبيلباو بتمريرة من ويليامس لليكي الذي يراوغ بيكيه في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع الكتالوني بصعوبة.

21' عرضية خطييييييييييييرة من اليمين عن طريق دي ماروس يحولها ألفاريز إلى المرمى برأسه، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى... كانت قريبة.

20' ويليامس يحاول الانطلاق على اليمين، لكن ألبا يمسكه ويمنعه من التقدم، وخطأ لبيلباو.

19' سواريز ينطلق بالكرة ويدخل منطقة الجزاء تحت حصار نونيز، فيخرج سيمون له ويمسك الكرة من أمامه.

17' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء واللعب منحصر في وسط الميدان.

15' ميسي تقدم بالكرة أمام منطقة الجزاء وقام بتجميع مدفعي بيلباو أمامه، ثم مرر الكرة لسواريز الوحيد تمامًا في يمين منطقة الجزاء، فأرسل الأوروجوياني تسديدة أرضية عبرت بغرابة إلى خارج الملعب.

15' يا رباااااااه، ماذا أضعت يا سواريز؟

14' سواريز يتقدم بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة إلى يد سيمون.

13' أمامية خطيييييييييييرة لبيلباو تصل لويليامس الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية،لكنها تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار شتيجن.

12' تدرج بالكرة بين لاعبي بيلباو حتى تصل لبالينزياجا الذي يرسل تسديدة قوية لكن سهلة في يد شتيجن

10' تدوير للكرة بين لاعبي برشلونة أمام منطقة الجزاء حتى تصل لميسي الذي يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء للمرمى، لكن سهلة في يد سيمون.

8' الكرة تتحول لبرشلونة وتصل إلى ميسي الذي يتقدم بها أمام منطقة الجزاء ثم يمررها لجريزمان وينتظر عودتها، لكن الفرنسي يعيدها بطريقة خاطئة.

6' استحواذ للكرة من قبل بيلباو في هذه الأثناء، وبرشلونة متراجع

4' خطيييييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من ألبا في اليسار يحولها سواريز إلى المرمى بكعبه، لكن سيمون يبعد الكرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر، وأتلتيك بيلباو على اليمين بالأحمر والأبيض.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول

