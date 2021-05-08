برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة مهمة لتحديد هوية بطل النسخة الحالية

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برشلونة 0 × 0 أتلتيكو مدريد

مباشر، لحظة بلحظة





نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في أفضل نتيجة ممكنة لصالح ريال مدريد الذي سيتوج باللقب في حال فاز في كل مبارياته المتبقية له حتى نهاية الموسم

89 أووووووووووه الكرة تمر بجوار القائم بقليل!

88 خطأ من مكان خطير للغاية لبرشلونة، وتحديدًا من المكان المفضل للبرغوث الأرجنتيني، هل يفعلها ليونيل ميسي؟

87 ميسي يمرر الكرة إلى ديمبيلي الذي يلعب كرة عرضية ولكنها قووية وبعيدة تمامًا عن جريزمان

84 أوووووووووووووووه ديمبيلي يهدر فرصة في منتهى الخطورة لبرشلونة، عرضية ممتازة من ألبا تصل للفرنسي الخالي من الرقابة ويلعبها برأسه قوية ولكنها تعلو العارضة

83 الكرة تصل لسواريز على حدود منطقة جزاء برشلونة ولكن الأوروجوياني يتعامل معها بشكل سئ، يتردد كثيرًا في قراراته وتطول منه لضربة مرمى

82 بطاقة صفراء لجوردي آلبا بعد عرقلة لاعب أتلتيكو مدريد، وضربة حرة غير مباشرة للضيوف

79 ديمبيلي يراوغ وينطلق من الجهة اليمنى ولكن كاراسكو يشتت الكرة لضربة ركنية

75 برشلونة يجري التبديلين الثالث والرابع بدخول كلا من سيرجي روبيرتو وديمبيلي بدلًا من ديست وبيدري

72 تبديل ثالث لأتلتيكو مدريد بخروج كوريا ودخول كوندوجبيا

71 عرررضية من جوردي تصطدم بدفاع أتلتيكو مدريد وتصل سهلة ليد تير شتيجن

70 أوووووه ماذا تفعل يا كااراسكو!!! البلجيكي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكنه يرتكب خطأ أثناء محاولته لمرواغة بيكيه!

69 أراوخو يُحرز هدف! ولكن لم يتم احتسابه لأن المدافع الأوروجوياني كان متسللًا

67 خروج البديل ساؤول ودخول جواو فيلكس، هل يفعلها أغلى صفقة في تاريخ الروخيبلانكوس؟

66 أوووووووووووه ميسي يلعبها بشكل رائع في الزاوية البعيدة ولكن أوبلاك يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

64 خطأ من خارج منطقة الجزاء لبرشلونة، بعد عرقلة كوكي لديست وبطاقة صفراء للاعب أتلتيكو مدريد

62 أوبلاك يتألق ويتصدى لرأسية من بيكيه بعد عرضية من ميسي... أول تسديدة على المرمى من برشلونة في المباراة! بعد مرور أكثر من ساعة

61 أوووووووووه، موريبا كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة ولكن دفاع أتلتيكو مدريد يتدخل في الوقت الحاسم ويمنع فرصة هدف محقق

60 عرررررضية قووووووية من ديست ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

59 تدخل قوي من ساؤول على جريزمان، حكم المباراة "لاهوز" يُنذر اللاعب شفهيًا خاصًة وأنه تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول

58 هدوء نسق المباراة كثيرًا في الشوط الثاني، أتلتيكو مدريد ليس بنفس الخطورة التي بدا عليها في الشوط الأول

54 أووه شتيجن يتصدىى لضربة ركنية والكرة تصل إلى كوريا الذي يسددها قوووية ولكنها تصطدم بموريبا

50 برشلونة يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيًا مما بدا عليه في الشوط الأول

46 تسديدة قووووووية من سواريز الذي استغل تمريرة خاطئة من دفاع برشلونة، ولكن الكرة تمر بجوار القائم

46 ميسي يلعب الضربة الحرة، تصل إلى لونجليه ولكنه يلمسها برأسه وتخرج ضربة مرمى لأتلتيكو مدريد

45 ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة بعد عرقلة من فيليبي لميسي

45 تبديل ثاني لبرشلونة في المباراة بخروج مينجويزا ودخول أراوخو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45 أراوخو يُجري عمليات الإحماء، يبدو أن مينجويزا عانى كثيرًا أمام كاراسكو في الشوط الأول

44 ضربة ركنية لأتلتيكو مدريد ورأسية من فيليبي ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل.. أتلتيكو مدريد أخطر بمراحل من برشلونة

43 ماذا تفعل يا كاراسكو! البلجيكي وصلته الكرة في مساحة رائعة على الجهة اليسرى، راوغ وسدد بعد تباطؤ شديد، ولكن الكرة في أقدام مدافعي برشلونة

40 أوووووووووووووووه كم كانت قريبة من ميسي، الأرجنتيني توغل وراوغ كل من تواجد أمامه، وسدد كرة قوووية ولكنها أوبلاك يلمسها بأطراف أصابعه وتمر بجوار القائم بسنتيمترات.. أخطر فرص برشلونة في المباراة

36 شتيجن صرخ كثيرًا في سواريز بعد أن حاول الأخير الإدعاء بأن شتيجن لمس رأسه أثناء إخراجه للكرة وهو ما ظنه الحارس الألماني محاولة للتحايل على حكم المباراة

36 غير معقووووووووول! تسديدة قوية من كاراسكو من الجهة اليسرى أيضًا، شتيجن يتصدى ويخرج الكرة لضربة ركنية قبل أن يسددها سواريز برأسه في المرمى

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب البديل "ساؤول" بعد أن قام بشد ميسي من القميص

33 الجبهة اليمنى لبرشلونة نقطة ضعف واضحة ويتم اختراقها بسهولة، تسديدة من سواريز المتواجد على الطرف الأيسر ولكن تير شتيجن يتألق مجددًا

33 أووووووووووووه تير شتيجن يتألق ويمنع أتلتيكو مدريد من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من لورينتي

31 تبديل آخر اضطراري في المباراة من نصيب برشلونة هذه المرة، بخروج بوسكيتس ودخول موريبا

27 خروج بوسكيتس من أرض الملعب للعلاج بعد اصطدام بالرأس مع سافيتش، وموريبا يُجري عمليات الإحماء

24 دفاع أتلتيتكو مدريد يقدم مباراة ممتازة، مع اقترابنا من نصف ساعة على بداية المباراة لازالت سيطرة برشلونة على الكرة سلبية للغاية

18 أوووووووووووووووووووووووه أتلتيتكو مدريد كان قريبًا من الأول، اختراق رائع من كوكي وعرضية من الجهة اليسرى، كوريا يسدد ولكن الدفاع يتصدى ويُخرجها لضربة ركنية

15 ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة، بعد عرقلة هيرموسو للاعب ديست.. ميسي على التنفيذ

15 برشلونة بدون تسديدة واحدة على المرمى حتى الآن، أتلتيكو مدريد أفضل في أول ربع ساعة من المباراة

12 تبديل اضطراري لأتلتيكو مدريد بخروج ليمار للإصابة ونزول ساؤول

9 سواريز يسدد الركلة الحرة ولكنه يلعبها في منتصف المرمى وتصل سهلة ليد تير شتيجن

8 خطأ لأتلتيكو مدريد من مكان خطير بعد عرقلة بيكيه للويس سواريز.. أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم!

5 خطأ لصالح ميسي بعد أن تعرض للدفع من كوكي

4 عرضية من بيدري ولكنها تمر بدون أي خطورة على دفاع أتلتيكو مدريد

2 تسديدة من ليمار وأولى المحاولات على المرمى في المباراة، ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

2 عرررضية خطيرة لأتلتيكو مدريد من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع برشلونة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

لونجليه - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديست

ميسي - جريزمان



تشكيل أتلتيكو مدريد

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



أوبلاك

هيرموسو - سافيتش - فيلبي - تريبيير

ليمار - كوكي - لورينتي- كاراسكو

كوريا - سواريز



يحتل الروخيبلانكوس الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، لذا فأن فوز أي من طرفي المباراة سيقوي حظوظهم في المنافسة على أمل تعثر ريال مدريد غدًا أمام إشبيلية، أما التعادل فهو في مصلحة الملكي، فما الذي ستؤول إليه نتيجة مباراة اليوم؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية والمُرتقبة بين فريقي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب كامب نو.

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