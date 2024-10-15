"اعتاد على جلب النساء لهذا المكان" .. صحفي يخرج بمعلومة غريبة عن مسيرة إيتو مع برشلونة

اعتاد على جلب النساء إلى هذا المكان

رغم اعتباره أحد أهم النجوم في الحقبة الذهبية لبرشلونة بجوار رونالدينيو وليونيل ميسي وغيرهما، إلا أن صامويل إيتو لم يكن يملك منزلًا خلال فترته مع العملاق الكتالوني.

إيتو انضم لبرشلونة قادمًا من ريال مايوركا في 2004، وقضى فترة ناجحة للغاية مع الفريق قبل الرحيل إلى إنتر الإيطالي في 2009، وخلال هذه الحقبة قضى الكاميروني وقته في أحد الفنادق ببرشلونة بدلًا من العثور على منزل خاص.

وهو الأمر الذي كشف عنه الصحفي ألفونسو أروس قائلًا عبر برنامج"أروسيروس":"إيتو كان يعيش في فندق آرتس في برشلونة ولم يكن لديه أي منزل، تكلفة الليلة في هذا المكان كان تبلغ 45 مليون يورو في الغرف الأقل قيمة، بينما تبلغ قيمة الجناح 2600 يورو".

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وأضاف:"كان يعيش هناك وأنفق 2600 ألف يورو في الليلة الواحدة، لم يفعل ذلك بمفرده، بل كان يدعو صديقاته أيضًا للبقاء معه".

وأشار الصحفي إلى أن إيتو اعتاد على إحضار قائمة طويلة من النساء اللاتي أقام علاقات معهن إلى هذا الفندق، ولم يفكر يومًا ما في الاستقرار بمنزل مستقل.

يذكر أن إيتو اعتزل كرة القدم في 2019، بعد خوضه 586 مباراة مع فرق مختلفة، ووصل رصيد أهدافه إلى أكثر من 400 هدف للمنتخب الوطني والأندية التي لعب لها، وكان الفريق الأخير له هو نادي قطر، قبل أن يصبح رئيسًا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في عام 2021.