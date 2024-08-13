برشلونة يحدد شرط الموافقة .. إيفرتون، بورنموث ونادٍ سعودي يُنافسون الهلال على توقيع روكي

مستقبل المهاجم الشاب يبدو بعيدًا عن البارسا

ازدحم سباق التوقيع مع مهاجم برشلونة، فيتور روكي، المطلوب بشدة من الهلال السعودي، حيث كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود 3 أندية أخرى راغبة بالتوقيع معه.

المهاجم صاحب الـ19 عامًا انضم إلى البارسا في يناير الماضي، لكنه لم يُقنع المدرب السابق تشافي، ويبدو أن خلفه، هانز فليك، يسير على نفس الخطى، وهو ما فتح أبواب الرحيل للاعب عن كتالونيا.

الهلال قدم عرضًا ضخمًا للحصول على توقيع روكي، ورغم ترحيب البارسا إلا أن رفض اللاعب الرحيل عن أوروبا أعاق الصفقة، ولذا بدأ وكيله يُسوقه في دوريات القارة العجوز خاصة الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة سبورت أكدت رغبة إيفرتون وبورنموث في ضمه، مشيرة إلى أن الاتحاد السعودي يُراقب الوضع جيدًا ولديه اهتمام جدي باللاعب البرازيلي.

وأفادت سبورت أن برشلونة يرفض رحيل اللاعب بصيغة الإعارة خوفًا من عدم تقديمه للأداء المطلوب وانخفاض قيمته السوقية أكثر وأكثر، ولذا يرغبون بالبيع النهائي لتقليل الخسارة المالية.