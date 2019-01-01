هل وضع برشلونة شرطاً جزائياً في عقد كومان مع هولندا؟

كومان تألق مع البلوجرانا لاعباً

تويتر هيثم محمد

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن وجود بند خاص في عقد رونالد كومان، مدرب المنتخب، يسمح له بالانتقال لتدريب برشلونة.

كومان لعب ستة مواسم مع البلوجرانا في الماضي، وشارك في 264 مباراة، وأشهرها تلك التي سجل بها هدف الانتصار على سامبدوريا في نهائي دوري الأبطال 1992.

الكشف عن تفاصيل إصابة سيرجي روبيرتو

وقال نيكو يان هوجما، مدير الكرة في الاتحاد الهولندي، مع "فوكس": "أتمنى أن نعمل معاً لوقت طويل لأن الأمور برأيي تسير بشكل جيد، ولكن رونالد ذكر أنه يريد أن يدرب برشلونة يوماً ما".

وأضاف: "سنرى، النجاح مع هولندا سيساعده بالتأكيد، ولكن أتمنى استمراره حتى كأس العالم في قطر، هناك اتفاق مع برشلونة بخصوص الأمر، يجب أن يدفعوا أموالاً".

بالرغم من البداية السيئة برشلونة أفضل من الموسم الماضي

ونجح كومان في قيادة هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة من البرتغال، كما أن الفريق على أعتاب العبور لأمم أوروبا 2020.