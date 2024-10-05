لن يندموا على كيلور نافاس .. أصوات داخل برشلونة تؤكد المفاجأة السارة لشتشيسني

قد نراه قريبًا في المباريات

تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباء سارة بخصوص حارسه الجديد فويتشيك شتشيسني، وذلك بعدما تبين أن البولندي كان يعتني بنفسه جيدًا خلال فترة الاعتزال.

صاحب الـ34 سنة اعتزل كرة القدم خلال الصيف بعد نهاية الموسم الماضي ليوفنتوس ويورو 2024، لكنه انتقل بشكل رسمي إلى برشلونة الأربعاء الماضي، لتعويض المُصاب مارك تير شتيجن الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن شتشيسني وصل إلى برشلونة وسط شكوك "مفهومة" من إدارة النادي حول لياقته البدنية، وهذا أمر منطقي بسبب عدم ممارسة كرة القدم منذ مشاركته مع بولندا في يورو 2024 بألمانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه منذ ظهور اللاعب في تدريبات برشلونة، والجميع في النادي يشيد بحالته البدنية ولياقته الجيدة، بل هناك أصوات في غرفة تبديل الملابس تقول إنه سيكون قادرًا على اللعب كأساسي قريبًا في حالة قيام المدرب هانز فليك بالاعتماد عليه.

وأشارت إلى أنه يقوم بتمارين إضافية في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن التدريبات الأساسية، وكذلك بعض التمارين الأخرى الخاصة بحراسة المرمى لاستعادة شعور التواجد بين الثلاث خشبات، لاستعادة لياقته الفنية والبدنية في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن برشلونة سبق أن ارتبط بالتعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد، ولكن الأنظار توجهت نحو شتشيسني بعد استقرار الجهاز الفني عليه، وتواصل زميله روبرت ليفاندوفسكي معه لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال.