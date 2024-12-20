سيميوني عن مواجهة برشلونة: عن أي شجاعة تتحدثون؟ وربما لم أجد مفتاحهم حتى الآن!

المدرب الأرجنتيني يؤمن بقدرته على النجاح في التحدي

رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، المطالب بضرورة لعب فريقه بـ"شجاعة" من أجل التمكن من الفوز في مباراته القادمة أمام برشلونة.

أتلتيكو الذي يعيش فترة مميزة للغاية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، ويتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة، يستعد للعب غدًا، السبت، أمام خصمه الكتالوني، في الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لا أعرف ما هي كلمة الشجاعة المقصودة هنا، يمكن لكل شخص تفسيرها بطريقة مختلفة، نحن نفكر في الفريق ومن هناك سنعمل وفقًا لما سنبحث عنه".

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وعن عدم تواجد لامين يامال مع برشلونة بسبب الإصابة:"من الواضح أنه لاعب استثنائي، في المبارزات هو أحد أفضل اللاعبين من الناحية الهجومية، ليس لديهم أي شخص بهذه الخصائص، لكنهم يمتلكون فيران توريس وداني أولمو وبيدري".

عدم تحقيقه للانتصار على برشلونة في أرضهم:"الحقيقة هي أنه أمر جيد أنني لم أتمكن من الفوز عليهم، لأن هذا يعني أن التحدي لا يزال قائمًا، من الواضح أنني لم أجد المفتاح بعد".

طريقة الفوز على الفريق الكتالوني:"الأهداف تحدث بسبب الطريقة التي يلعبون بها، فهم يضغطون عليه بقوة ويحاولون أن يكونوا أبطالًا، طريقتهم جيدة في اللعب، ولهذا السبب من تفوقوا عليهم كانوا أقوياء للغاية".

جدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الثاني بجدول الليجا بـ38 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي ريال مدريد بالمركز الثالث بـ37 نقطة.