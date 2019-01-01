برشلونة يفتح الباب لرحيل سيميدو

هل يرحل سيميدو عن برشلونة؟

فتح نادي برشلونة الباب لرحيل البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للفريق، خلال سوق الانتقالات المقبلة حال تلقى عرضًا مناسبًا.

برشلونة تلقى عروضًا وصلت إلى 40 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لأجل سيميدو ولكنّه رفض بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة لا يمانع التخلي عن سيميدو في يناير أو الصيف المقبل حال تلقى العرض المناسب لأجله، فلم يعد الظهير الأيمن غير قابل للانتقال.

وأوضحت أنّه قد يستمع للعروض المقدمة لأجل صاحب الـ 26 عامًا والذي يعاني من حجز مقعد أساسي مع برشلونة في ظل مشاركة سيرجي روبيرتو في هذا المركز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة قد يستمع أيضًا إلى العروض المقدمة لأجل موسى واجي والذي لم يحصل على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري رغم تصعيده من الفريق الرديف.

ويمتلك برشلونة إيمرسون في مركز الظهير الأيمن ولكنّه معار إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني وقد يعود إلى القلعة الكتالونية في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أنّ سيميدو انضم إلى صفوف برشلونة في 2017 ولم يغب عن المشاركة في مباريات الموسم الحالي سوى بعد تعرضه للإصابة.