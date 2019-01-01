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رسمياً - باريس يعلن التعاقد مع جوهرة برشلونة تشافي سيمونز

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ضربة مدوية للنادي الإسباني لصالح نظيره الفرنسي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الموهبة الواعدة تشافي سيمونز لاعب برشلونة.

سيمونز المُلقب بـ"تشافي الجديد"، كان يعتبر من أهم المواهب في النادي الإسباني، وسط توقعات بمسيرة مبهرة.

ومع ذلك نشب خلافاً بين برشلونة ووكيل أعمال النجم الصغير مينو رايولا، ليعلن رحيله عن أكاديمية لاماسيا ومنح الأولوية للتركيز على مواهب أخرى.

وهو ما دفع باريس لاستغلال الموقع، واقتناص الموهبة من نظيره الإسباني، وسط ضجة كبيرة بين كل المتابعين.

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وأعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي، أن الهولندي صاحب الـ16 عاما، وقع على أول عقد احترافي له حتى 30 يونيو 2022.

يذكر أن برشلونة عرض على اللاعب 100 ألف يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد جدي واللعب بفريق تحت 19 سنة، لكنه رفض وقرر الرحيل إلى باريس.

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