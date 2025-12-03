ديكو: قررنا تجديد عقد نجم برشلونة.. وهذا رأيي في "عودة ميسي"!

المدير الرياضي أغلق باب "الأحلام" بشأن عودة الأسطورة ليونيل ميسي، ورفض شائعات ضم مارك جيهي من كريستال بالاس، مفضلاً التركيز على الاستقرار الداخلي عبر تأكيد تجديد عقد إريك جارسيا مداتفع الفريق الكتالوني.

موقف برشلونة من صفقة جيهي

ظل المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، مراوغًا بشأن اهتمام النادي الكتالوني بمدافع كريستال بالاس مارك جيهي.

اللاعب الدولي الإنجليزي أصبح في حل من أي عقد مع بالاس، وبإمكانه توقيع عقد مبدئي للانضمام إلى النادي مجاناً في أقل من شهر.

يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً قد قرر عدم تمديد عقده مع بالاس للموسم المقبل، ويبرز ليفربول كمرشح مفضل لاستقباله. وكان "الريدز" قد قدموا عرضاً بالفعل هذا الصيف، دون جدوى، لكن يُقال إنهم قدموا عرضاً ثانياً في يناير، وهو ما لم يرد عليه بالاس بعد.

وفي مقابلة أجريت مع إذاعة "سير كتالونيا"، سُئل ديكو عن الاهتمام المفترض لنادي برشلونة بجيهي. لكنه لم يرغب في الإفصاح عن المزيد: "لقد حددنا العديد من اللاعبين [كخيارات محتملة]، إنه لاعب جيد. نحن نعرف ما نريد، لكننا لن نكشف عن ذلك علنا. نحن راضون بامتلاك تشكيلة شابة، مع لاعبين قادمين من لا ماسيا، ما يسمح لنا بأن نكون أكثر هدوءا".

تجديد عقد إريك جارسيا

يتجه نادي برشلونة بخطى ثابتة نحو تأمين مستقبله الدفاعي، حيث بات تجديد عقد إريك جارسيا مسألة وقت لا أكثر.

ووفقاً لتقارير الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، من المقرر إتمام الصفقة الأسبوع المقبل بعقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات. هذا التوجه أكده المدير الرياضي ديكو بشكل قاطع قائلاً: "سيجدد، نعم. هناك بعض التفاصيل المتبقية"، لينهي بذلك أي جدل حول مستقبل ابن "لا ماسيا".

توقيت هذا التجديد يحمل دلالات استراتيجية واضحة، حيث تزامن مع تقليل ديكو من شأن الشائعات التي ربطت "البلوجرانا" بمدافع كريستال بالاس، مارك جيهي. إذ يبدو أن الإدارة الكتالونية تفضل الاستثمار في استقرار العناصر الحالية ومنح الثقة للمواهب التي تفهم فلسفة النادي، بدلاً من الدخول في مزايدات السوق المكلفة، معتبرين أن جارسيا يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها في مشروع برشلونة المستقبلي.

من ناحية أخرى، حصل المدافع رونالد أراوخو على "إجازة مفتوحة" لإعادة شحن طاقته الذهنية بعد مباراة صعبة ضد تشيلسي الأسبوع الماضي، ومع ذلك، بدا ديكو هادئا تجاه الوضع: "أراوخو يمر بفترة صعبة. سيتعافى، إنها مجرد مرحلة، ونحن لا نحدد تاريخاً للعودة".

موقف ديكو من عودة ميسي إلى برشلونة

في حديثه، وضع ديكو حدا للتكهنات حول عودة ميسي ولو على سبيل الإعارة، واصفاً الأمر بـ"الافتراضي" وغير المطروح حالياً نظراً لارتباط "ليو" بعقد، رغم إقراره بأن الأرجنتيني "ما زال بإمكانه تقديم الكثير" لو كان متاحاً.

ولم يبدِ المدير الرياضي استغرابه من هتافات "الكامب نو" المستمرة باسم ميسي، معتبراً إياه "أفضل لاعب في تاريخ النادي" إلى جانب كرويف، ومؤكداً أن نسيان سحره أمر مستحيل على الجيل الحالي.

وفي سياق حماية المواهب، رفض ديكو عقد مقارنات ظالمة بين الأسطورة والجوهرة لامين يامال، موضحاً الفارق الجوهري في البدايات؛ حيث نشأ ميسي تدريجيا وبدون ضغوط هائلة داخل فريق "ناضج" ومكتمل، بينما يحمل لامين اليوم عبء القيادة في فريق لا يزال "قيد البناء"، مما يجعل ظروف تطورهما مختلفة كلياً.

ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 5 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد ليعتلي الصدارة.

وبعد الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو أمس الثلاثاء، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام ريال بيتيس في الليجا، قبل أن يتحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.

وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.