برشلونة غاضب من إصابة ريكي بويج

تعرف على التقرير الطبي لإصابة ريكي بويج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عبّر نادي برشلونة الإسباني عن غضبه من التدخل العنيف على ريكي بويج، لاعب الرديف، في لقاء لاجوستيرا بالدرجة الثالثة.

برشلونة تعادل بهدف لمثله ليحافظ على المركز الرابع بعد 9 جولات برصيد 15 نقطة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة مستاءة من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ريكي بويج والتدخلات العنيفة التي يتعرض لها خلال المباريات الماضية.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني أصدر بيانًا يؤكد إصابة بويج بكدمة في الشظية اليمنى وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

تدخل عنيف على ريكي بوتش pic.twitter.com/ijUuqxxmxa — Mosaab Salah (@Mosaab93) October 20, 2019

وخرج اللاعب على النقالة مما دفع البعض للقلق من خطورة الإصابة واستمرار ابتعاد ريكي عن المباريات.

جدير بالذكر أنّ بويج تعرض لتدخل أمام أوريولة في الجولة الثامنة ولكنه تعافى سريعًا منها خلال فترة التوقف الدولي.

وكان الفريق الأول لبرشلونة قد انفرد بصدارة الليجا بعد الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة وسقوط ريال مدريد أمام ريال مايوركا.