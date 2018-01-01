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في مثل هذا اليوم | برشلونة يبدأ الهيمنة على الكلاسيكو

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برشلونة مع بيب جوارديولا حقق العديد من الانتصارات في الكلاسيكو. البداية كانت في مثل هذا اليوم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق أول انتصار له في الكلاسيكو على ريال مدريد بعد غياب لثلاث سنوات في مثل هذا اليوم، 13 ديسمبر عام 2008.

برشلونة لم يكن انتصر على الملكي منذ الفوز بثلاثية في نوفمبر 2005 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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ولم يستطع برشلونة فك طلاسم دفاع ريال مدريد في أول كلاسيكو لبيب جوارديولا مدربًا للفريق الكتالوني سوى بالدقيقة 83 عن طريق صامويل إيتو.

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ونجح ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 90 ليحقق جوارديولا أول انتصار له في الكلاسيكو ويبدأ رحلة من التفوق الكتالوني.

برشلونة لم يخسر أمام ريال مدريد بعد ذلك مع جوارديولا سوى مباراتين فقط الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا 2011 والثانية بالدوري موسم 2011-2012 بهدفين لهدف.

ويمتلك جوارديولا سجلًا رائعًا في الكلاسيكو، إذ لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 وخسر مرتين فقط وتعادل 4 مرات كما سجل فريقه 33 هدفًا واستقبل 15.

وحقق برشلونة سلسلة انتصارات في الليجا امتدت لخمس مباريات قبل التعادل في أبريل 2011.

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برشلونة حقق 14 بطولة مع بيب جوارديولا في 4 سنوات أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

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