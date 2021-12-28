يبدو أن بوروسيا دورتموند انضم إلى سباق الراغبين في الحصول على خدمات النمساوي، يوسف دمير لاعب رابيد فيينا المعار إلى برشلونة.

دمير المُلقب بميسي النمسا كان قد وصل إلى برشلونة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع بند أحقية الشراء في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو.

ويبدو أن النمساوي سيكون أول الراحلين عن النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث تشير الصحف الإسبانية إلى أن البرسا قرر قطع إعارته.

ما هي طبيعة اهتمام دورتموند بدمير؟

بحسب ما ورد عن "كرونين تسايتونج" النمساوية، فإن دمير لديه 3 عروض من 3 أندية ألمانية مختلفة للحصول على خدماته وهم بايرن ليفركوزن وفرانكفورت وعلى رأسهم دورتموند.

ووفقًا للتقرير، فإن أسود الفيستفاليا يريدون اللاعب من أجل تعويض رحيل ريينير، الذي قرر قطع إعارته وإعادته لريال مدريد.

دورتموند يرى أن يوسف دمير سيكون مثاليًا وسيكون لهم الأفضلية في الوقت الحالي في ظل رغبة النمساوي للانتقال إلى الدوري الألماني.

ماذا قدم دمير مع برشلونة؟

كانت الخطة الموضوعة لدمير هي مشاركته بصورة أساسية مع رديف برشلونة، بيد أن المدرب الأسبق للفريق الأول، رونالد كومان قرر ضمه لكتيبته.

شارك الدولي النمساوي في أول سبع مباريات مع كومان ثم ابتعد عن الصورة، وبعد إقالة الهولندي وقدوم تشافي هيرنانديز، لم يفلح في الاختبارات التي وضعه بها المدرب الكتالوني.

مع تشافي، لعب دمير فقط 3 مباريات وكان أقل من المواهب الأخرى التي قدمها مدرب السد القطري السابق لبرشلونة بالفترة الأخيرة.