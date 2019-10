رسميًا | برشلونة وريال مدريد يتفقان على الموعد الجديد للكلاسيكو

حدد نادي برشلونة ونظيره ريال مدريد الموعد الجديد للكلاسيكو بعد قراره تأجيله إلى شهر ديسمبر المقبل.

الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر لدواعي أمنية.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ برشلونة لم يكن يرغب في تأجيل اللقاء وفضّل خوضه يوم 26 أكتوبر في كامب نو ولكنّه انصاع لقرار الاتحاد.

وأوضح البيان رغبة بطل الليجا في خوض المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل.

