رسميًا | برشلونة وريال مدريد يتفقان على الموعد الجديد للكلاسيكو

ما هو رأي البلوجرانا والنادي الملكي في الموعد الجديد للكلاسيكو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حدد نادي برشلونة ونظيره ريال مدريد الموعد الجديد للكلاسيكو بعد قراره تأجيله إلى شهر ديسمبر المقبل.

الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر لدواعي أمنية.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ برشلونة لم يكن يرغب في تأجيل اللقاء وفضّل خوضه يوم 26 أكتوبر في كامب نو ولكنّه انصاع لقرار الاتحاد.

وأوضح البيان رغبة بطل الليجا في خوض المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل.

في الإطار ذاته، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا يؤكد فيه على أنّه بما أنّ الاتحاد اتخذ القرار بالفعل بالتأجيل فإن يوم 18 ديسمبر هو الأنسب لخوض الكلاسيكو.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قد رفض خوض المباراة يوم 18 ديسمبر لكونها تتعارض مع كأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني اقترح يوم 7 ديسمبر لخوض المباراة.