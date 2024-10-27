بصورة وتعليق .. برشلونة يُثير غضب جماهير ريال مدريد بسبب "التسلل"!

كيف استفز برشلونة جماهير ريال مدريد؟

أثار برشلونة غضب جماهير ريال مدريد، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وذلك بسبب وقوع نجوم الميرنجي في التسلل 12 مرة، منهم 8 مرات للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وطبق نجوم برشلونة تعليمات مدربهم الألماني هانسي فليك في طريقة الدفاع المتقدم، للحد من سرعة مبابي وفينيسيوس جونيور بالهجمات المرتدة، حيث تألق الرباعي كوبارسي وإينيجو مارتينيز وكوندي وبالدي بشكل كبير، وطبقوا التعليمات بدقة شديدة، مما نتج عنه سقوط نجوم الريال في فخ التسلل.

واستفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، من وقوع نجوم ريال مدريد في التسلل، بنشر صورة وتعليق مثيران لغضب جماهير الميرنجي.

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ونشر برشلونة صورة للحكم المساعد وهو يرفع الراية معلنًا التسلل، وخلفه يقف هانسي فليك وكارلو أنشيلوتي مدرب الريال، معلقًا عليها: "تسلل، لا يهم متى تقرأ هذا".

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 30 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بعد حسم المباراة لصالحه برباعية نظيفة.