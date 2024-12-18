الملكي يدفع ثمن قراراته .. برشلونة يزيح ريال مدريد ويتصدر قائمة أرباح البث التلفزيوني في الليجا

أتلتيكو يحل ثالثًا بفارق كبير

كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء عن آلية توزيع الإيرادات القادمة من تسويق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتعد عائدات البث التلفزيوني أحد أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليه الأندية الإسبانية من أجل الإنفاق على نفسها وإبرام الصفقات الجديدة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إجمالي إيرادات الرابطة الإسبانية من عائدات البث في الموسم الماضي بين الدرجتين الأولى والثانية، بلغت 1.498 مليار يورو.

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وأشارت إلى أن برشلونة نجح في تصدر قائمة الأندية الحاصلة على عائدات من البث التلفزيوني، متفوقًا على غريمه الأزلي ريال مدريد، حيث يحتل النادي الكتالوني المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 162.49 مليون يورو، بعدما انخفضت عائدات الميرنجي إلى 159.55 مليون يورو.

وهبط ريال مدريد الذي حصل على 161.24 مليون يورو في موسم 2022-23، إلى المركز الثاني بعدما تراجعت عائدتاه من البث بحوالي 1.7 مليون يورو، بينما ارتقى برشلونة الذي حصل في نفس الموسم على 160.53 مليون يورو، ليصعد إلى الصدارة بفارق 2 مليون يورو.

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد كانت لديه خيارات لكسب المزيد من المال، لكنه تضرر من عدم المشاركة في الطلبات السمعية والبصرية قبل وأثناء وبعد المباراة، إذ أن النظام الجديد لتوزيع عوائد البث يكافئ أولئك الذين يساهمون في جعل البث التلفزيوني أكثر ثراءً.

على الجانب الآخر، حل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث من حيث الأرباح، حيث يحصل على 117.89 مليون يورو.