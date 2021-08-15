برشلونة وريال سوسييداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة 4× 2 ريال سوسييداد

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال سوسييداد برباعية مقابل هدفين

90' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحسم المباراة بهدف رابع عن طريق روبيرتو بعد عرضية أقل ما يُقال عنها ممتازة من برايثوايت

89' أووووووه ريميرو كاد أن يرتكب خطأ فادح أثناء محاولته لمراوغة جريزمان، ولكنه ينقذ الموقف ويمسك بالكرة بعد أن لمست الفرنسي

85' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوريازابال يسجل هدف ثانٍ لسوسييداد بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة ! المباراة تشتعل في الدقايق الأخيرة

تبديلين لبرشلونة بخروج جارسيا وبوسكيتس ودخول ديمير وجونزاليس

81' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال سوسييداد يقلص الفارق عن طريق البديل لوبيتي، بعد تمريرة مذهلة من أوريازابال

80' لازالت النتيجة تقدم برشلونة بثلاثية نظيفة

73' أووووووووه تسديدة قوية من بيدري ولكن ريميرو يتألق ويخرج الكرة لضربة ركنية بأطراف أصابعه

70' تبديلين لبرشلونة بخروج دي يونج وديست ودخول إيمرسون وسيرجي روبيرتو

65' تسديدة قوووووية من ميرينو ولكن نيتو يبعد الكرة بنجاح

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برايثوايت يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، عرضية من ألبا يشتتها ريميرو وتصل إلى الدانماركي الذي سددها بقوة في الشباك

50' أوووه خطيرة لسوسيداد! أوريازابال يراوغ ألبا ويسدد ولكن إريك جارسيا يعود في الوقت المناسب، يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

وجود تسلل على ألبا أثناء تمريرة جريزمان له

49' مستحيل مستحيل! ألبا ينفرد انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة مذهلة من جريزمان، ويسدد الكرة على يمين الحارس ولكنها تمر بجوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين

46' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برايثوايت يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، عرضية رائعة من دي يونج يلعبها الدانماركي برأسه في المرمى

43' عرررضية من برايثوايت ولكن ريميرو يُخرج الكرة ببراعة

34' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

27' ممفيس يلاحظ خروج حارس سوسيداد عن مرماه، يسدد الكرة في المرمى من منتصف الملعب تفريبً، ولكن ريميرو ينقذ الموقف ويعود ليمسك بالكرة

24' فررصة خطيررة لبرشلونة، عرضية من برايثوايت تصل إلى ديباي الذي يسدد الكرة ولكن ريميرو يتألق، يخرج من مرماه ويتصدى لفرصة هدف محقق

18' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الأول عن طريق بيكيه، ضربة حرة غير مباشرة يلعبها ديباي، تصل إلى بيكيه الذي يسددها برأسه في المرمى

11' يا الله! جريزمان كان قريبًا مرة أخرى من تسجيل الهدف الأول، ركنية تصل للفرنسي الذي يلعبها برأسه بشكل رائع ولكنها تصطدم بالعارضة

9' أوووووه عرضية رائعة من ألبا، تصل إلى جريزمان الذي يلعبها مقصية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

7' ريال سوسيداد يدافع بشكل جيد في الدقائق الحالية، بعد أن بدأ برشلونة المباراة بفرصة برايثوايت

1' محاولة أولى من برشلونة، تمريرة رائعة إلى برايثوايت الذي انطلق على الجهة اليمنى وسدد! ولكن ريميرو يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ألبا - جارسيا - بيكيه - ديست

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل ريال سوسييداد:

قرر اللعب ألغاوسيل بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

ريميرو

مونوز - إيلوستوندو - لو نورماند - زالدوا

يانوزاي - ميرينو - زوبيمندي - بورتو

سيلفا - أوريازابال

في المقابل، سيحاول ريال سوسييداد استغلال عدم اعتياد خصمه على اللعب بدون ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية، في مهمة لن تكون سهلة ولكن عودة الجمهور ستمنح الفريق حافزًا إضافيًا افتقده الموسم الماضي.

يسعى العملاق الكتالوني لبداية معنوية جيدة بعد أن رحل عن الفريق الأسطورة الحية ليونيل ميسي، من أجل أن يطمئن جمهوره أن الفريق لازال بإمكانه المنافسة على الألقاب بدونه، في بداية حقبة جديدة للفريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.