ريال سوسيداد يستعد للانقضاض على "جوكر" برشلونة

اللاعب مطلوب في نادٍ آخر كذلك

يعيش برشلونة أيامًا رائعة مع مدربه الجديد هانز فليك، حيث ساهم المدرب الألماني في تطوير جُل لاعبي الفريق بشكل ممتاز فنيًا وبدنيًا، لكن يُمكن القول أن هناك اثنين من اللاعبين لم يستفيدا بعد من ذلك وأصبحا مرشحين للرحيل.

أحد اللاعبين هو إنسو فاتي الذي أصبح قريبًا من الرحيل بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، والآخر هو إيريك جارسيا الذي يُمكن وصفه بالجوكر لقدرته اللعب في الدفاع والوسط.

جارسيا لعب 9 مباريات هذا الموسم لكن 3 منها فقط في مركزه الأصلي، قلب الدفاع، نظرًا لاعتماد فليك على الثنائي إنيجو مارتينيز وباو كوبارسي، وتفضيله لسيرجيو دومينيجيز كبديل أول لهما مع استمرار غياب أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو للإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جارسا كان له دورًا في وسط الملعب مؤخرًا مع إعصار الإصابات الذي ضرب الفريق مؤخرًا، لكن مع عودة اللاعبين أمثال داني أولمو وفرينكي دي يونج، أصبحت فرص صاحب الـ24 عامًا في اللعب حتى في الوسط محدودة جدًا، ولذا باتت فرصه في الرحيل عالية.

صحيفة سبروت ديبورتي أوضحت أن ريال سوسيداد يترقف وضعية المدافع الإسباني تمهيدًا للانقضاض عليه والتعاقد معه، إما الصيف القادم أو بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع البارسا صيف 2026، مشيرة إلى أن نادي جيرونا أحد المهتمين بضم اللاعب كذلك خاصة بعدما خاض معهم موسمًا ناجحًا بالإعارة من الفريق الكتالوني.