برشلونة وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسبباني

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42 جووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الثاني عن طريق ديست، تمريرة مذهلة من ميسي إلى الأمريكي الذي سددها بشكل رائع في المرمى

39 خطيرررررررررررة من ريال سوسيداد عن طريق السويدي إيساك الذي يسدد كرة قووية ولكن تير شتيجن يتألق ويتصدى للكرة

36 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جريزمان يسجل في مرمى فريقه السابق، عرضية من ألبا تصل إلى ديمبيلي الذي يسددها ولكن روميرو يتصدى لها وترتد إلى جريزمان الذي يسددها في الشباك

34 مطالبات من لاعبي ريال سوسيداد بلمسة يد على دي يونج على حدود منطقة جزاء برشلونة، ولكن الحكم يُقرر استمرار اللعب

30 برغم سيطرة برشلونة ولكن سوسيداد هو الأخطر حتى الآن

23 أووووووووووووووووه سوسيداد كان على وشك تسجيل الهدف الأول، انطلاقة رائعة من إيساك بعد أن قطع الكرة من دي يونج، يراوغ مينجويزا ويسدد ولكن تير شتيجن يتألق وينقذ هدف محقق

22 المباراة بدون أي فرص حقيقية على المرمى حتى الآن

16 تسديدة أخرى من ميسي ترتطم بالدفاع، وروميرو يلحق بالكرة قبل أن تخرج لضربة ركنية

14 سيطرة واستحواذ من برشلونة على الكرة، الفريق الكتالوني يبحث عن الهدف الأول

10 تسديدة من ليونيل ميسي، ولكن حارس سوسيداد يمسك بالكرة بسهولة

5 محاولة من جريزمان ولكن الكرة بعيدة جدًا عن مرمى ريال سوسيداد

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



تير شتيجن

ألبا - مينجويزا - لونجليه - ديست

بوسكيتس - بيدري - دي يونج

ديمبيلي - جريزمان - ميسي

تشكيل ريال سوسيداد

يبدأ المدرب ألجواسيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



روميرو

ميركويلانز - لي نورماند - زوبلديا - جوروسابيل

زوبيميندي - جويفارا - ميرينو

بورتو - إيساك - أوريازابال

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يسعى برشلونة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد خاصًة وأن الفارق بين الفريقين سيكون ست نقاط فقط في حال فاز الفريق الكتالوني في مباراة الليلة، وبالمقابل يحاول ريال سوسيداد الحفاظ على حظوظه بالتواجد في بطولة أوروبية في الموسم المقبل حيث أنه يتواجد في المركز الخامس.

أعزائي المتابعين، أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب أنويتا.